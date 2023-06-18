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Какая погода ожидает жителей Грузии в воскресенье?
Какая погода ожидает жителей Грузии в воскресенье?
Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут могут вызвать паводки на небольших реках 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T16:43+0400
2023-06-18T16:43+0400
2023-06-18T20:10+0400
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новости
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национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, гроза и ветер ожидаются в воскресенье в большинстве районов Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут могут вызвать паводки на небольших реках, а в горных районах привести к активизации оползневых процессов. Что касается столицы, то в Тбилиси дождь ожидается во второй половине дня. Температура воздуха ночью будет +17, а днем - +31, 32 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды
Какая погода ожидает жителей Грузии в воскресенье?
16:43 18.06.2023 (обновлено: 20:10 18.06.2023)
Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут могут вызвать паводки на небольших реках
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, гроза и ветер ожидаются в воскресенье в большинстве районов Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут могут вызвать паводки на небольших реках, а в горных районах привести к активизации оползневых процессов.
Что касается столицы, то в Тбилиси дождь ожидается во второй половине дня. Температура воздуха ночью будет +17, а днем - +31, 32 градуса.