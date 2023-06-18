https://sputnik-georgia.ru/20230618/kakaya-pogoda-ozhidaet-zhiteley-gruzii-v-voskresene-278682979.html

Какая погода ожидает жителей Грузии в воскресенье?

Какая погода ожидает жителей Грузии в воскресенье?

Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут могут вызвать паводки на небольших реках 18.06.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, гроза и ветер ожидаются в воскресенье в большинстве районов Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут могут вызвать паводки на небольших реках, а в горных районах привести к активизации оползневых процессов. Что касается столицы, то в Тбилиси дождь ожидается во второй половине дня. Температура воздуха ночью будет +17, а днем - +31, 32 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды