https://sputnik-georgia.ru/20230618/kto-pretenduet-na-milliardy-berluskoni-278675432.html

Кто претендует на миллиарды Берлускони

Кто претендует на миллиарды Берлускони

Наследство Берлускони, по оценкам Forbes, достигает $7 млрд, в том числе крупнейший медиахолдинг мира Fininvest и влиятельная телевизионная корпорация 18.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-18T10:51+0400

2023-06-18T10:51+0400

2023-06-18T10:38+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Издание Corriere della Sera оценивает состояние умершего бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в $4 млрд, а Forbes называет еще большую цифру – состояние политика оценено почти в $7 млрд (или 6,5 млрд евро). Берлускони умер утром 12 июня в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане в возрасте 86 лет. Весной ему диагностировали лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию.Берлускони владел медиахолдингом, цифровым бизнесом, многочисленными виллами, яхтами, самолетами. Кому все это достанется? – разбирался Sputnik Азербайджан.Среди основных активов Сильвио Берлускони – 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют его дети. Согласно последнему отчету за 2021 год, чистый доход компании составил 4,9 млрд евро. Как подсчитала Corriere della Sera, при жизни Берлускони получал в среднем 170 тыс. евро в день от деятельности группы.Президентом компании Fininvest является дочь Берлускони Марина. В группу входит ряд других компаний, включая Mediaset, крупнейший итальянский издательский дом Mondadori. Также в собственности экс-премьера были итальянский общественно-политический журнал Panorama, голландская телевизионно-продюсерская компания Endemol с дочерними компаниями в 23 странах, среди которых Великобритания и США.Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони >>Что касается недвижимости и другой люксовой собственности, то у бывшего премьера Италии более десятка вилл по всей стране, квартиры в Риме и Милане. Corriere della Sera пишет, что на него зарегистрированы шестилетняя Audi A17 и три судна: яхта Magnum 70 1990 года выпуска Sweet Dragon, "Сан-Маурицио" 1977 года и парусник 1965 года Principessa Vai Via. Также Берлускони владел футбольным клубом "Монца", выступающим в серии А. До 2017 года ему принадлежал и футбольный клуб "Милан", однако 99,93% акций "Милана" экс-премьер продал китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки оценивалась почти в $1 млрд. Итальянская газета La Repubblica пишет, что в наследство войдут акции в цифровых компаниях, таких как Satispay и Soldo, а также принадлежавшие Берлускони три самолета и вертолет.Кто же наследует бизнес-империю четырехкратного премьер-министра Италии и медиамагната-миллиардера Сильвио Берлускони?57-летняя Марина Берлускони перехватила бразды правления бизнесом сразу после того, как отец ушел в политику в начале 1990-х годов. Как пишет Teller Report, женщина возглавляет Fininvest, курирует издательство Mondadori. Она считается одной из самых богатых женщин Италии, и несколько лет журнал Forbes считал ее самой влиятельной женщиной в мире. С 2008 года она замужем за Маурицио Ванадио, бывшим танцором миланского театра Ла Скала, от которого у нее двое взрослых сыновей.Сын Берлускони, 54-летний Пьер Сильвио, отвечает за телевизионный бизнес, который долгое время был жемчужиной в семейной короне. Он, как и его сестра, является не только одним из самых богатых людей в Италии, но еще и одним из самых привлекательных. О его личной жизни известно, что у него есть дочь от модели Эмануэлы Муссиды, а также двое детей от 43-летней телеведущей Сильвии Тоффанин, с которой он по настоящее время состоит в отношениях. Семья проживает в элитном местечке Портофино на берегу моря.Трое младших детей от второй жены политика – 38-летняя Барбара, 37-летняя Элеонора и 34-летний Луиджи не занимали столь высоких руководящих должностей в управлении бизнесом своего отца, но владели долями в дедушкином бизнесе.Сейчас большой вопрос, удастся ли семье сохранить единство после смерти Берлускони, и насколько скажется уход миллиардера на будущем его активов, особенно телевизионных. Берлускони родился в Милане в 1936 году. Окончил факультет права в Миланском университете. Прежде чем стать политиком, он успешно занимался строительным бизнесом, затем вложился в медиабизнес и со временем стал владельцем трех общенациональных каналов, привел в Италию цветное телевидение и развлекательные передачи. В конце 80-х Берлускони купил футбольный клуб "Милан", в 90-х попал в список Forbes.За всю его жизнь на него было заведено более 60 уголовных дел и судебных расследований по разным статьям, в том числе из-за предполагаемых связей с мафией. Большинство дел были прекращены или обжалованы, в силе остался только приговор за налоговые преступления. Тем не менее сексуальные скандалы повлияли на политическую карьеру Берлускони – он был вынужден уйти в отставку с должности премьер-министра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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