https://sputnik-georgia.ru/20230618/kto-pretenduet-na-milliardy-berluskoni-278675432.html
Кто претендует на миллиарды Берлускони
Кто претендует на миллиарды Берлускони
Наследство Берлускони, по оценкам Forbes, достигает $7 млрд, в том числе крупнейший медиахолдинг мира Fininvest и влиятельная телевизионная корпорация 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T10:51+0400
2023-06-18T10:51+0400
2023-06-18T10:38+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Издание Corriere della Sera оценивает состояние умершего бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в $4 млрд, а Forbes называет еще большую цифру – состояние политика оценено почти в $7 млрд (или 6,5 млрд евро). Берлускони умер утром 12 июня в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане в возрасте 86 лет. Весной ему диагностировали лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию.Берлускони владел медиахолдингом, цифровым бизнесом, многочисленными виллами, яхтами, самолетами. Кому все это достанется? – разбирался Sputnik Азербайджан.Среди основных активов Сильвио Берлускони – 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют его дети. Согласно последнему отчету за 2021 год, чистый доход компании составил 4,9 млрд евро. Как подсчитала Corriere della Sera, при жизни Берлускони получал в среднем 170 тыс. евро в день от деятельности группы.Президентом компании Fininvest является дочь Берлускони Марина. В группу входит ряд других компаний, включая Mediaset, крупнейший итальянский издательский дом Mondadori. Также в собственности экс-премьера были итальянский общественно-политический журнал Panorama, голландская телевизионно-продюсерская компания Endemol с дочерними компаниями в 23 странах, среди которых Великобритания и США.Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони >>Что касается недвижимости и другой люксовой собственности, то у бывшего премьера Италии более десятка вилл по всей стране, квартиры в Риме и Милане. Corriere della Sera пишет, что на него зарегистрированы шестилетняя Audi A17 и три судна: яхта Magnum 70 1990 года выпуска Sweet Dragon, "Сан-Маурицио" 1977 года и парусник 1965 года Principessa Vai Via. Также Берлускони владел футбольным клубом "Монца", выступающим в серии А. До 2017 года ему принадлежал и футбольный клуб "Милан", однако 99,93% акций "Милана" экс-премьер продал китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки оценивалась почти в $1 млрд. Итальянская газета La Repubblica пишет, что в наследство войдут акции в цифровых компаниях, таких как Satispay и Soldo, а также принадлежавшие Берлускони три самолета и вертолет.Кто же наследует бизнес-империю четырехкратного премьер-министра Италии и медиамагната-миллиардера Сильвио Берлускони?57-летняя Марина Берлускони перехватила бразды правления бизнесом сразу после того, как отец ушел в политику в начале 1990-х годов. Как пишет Teller Report, женщина возглавляет Fininvest, курирует издательство Mondadori. Она считается одной из самых богатых женщин Италии, и несколько лет журнал Forbes считал ее самой влиятельной женщиной в мире. С 2008 года она замужем за Маурицио Ванадио, бывшим танцором миланского театра Ла Скала, от которого у нее двое взрослых сыновей.Сын Берлускони, 54-летний Пьер Сильвио, отвечает за телевизионный бизнес, который долгое время был жемчужиной в семейной короне. Он, как и его сестра, является не только одним из самых богатых людей в Италии, но еще и одним из самых привлекательных. О его личной жизни известно, что у него есть дочь от модели Эмануэлы Муссиды, а также двое детей от 43-летней телеведущей Сильвии Тоффанин, с которой он по настоящее время состоит в отношениях. Семья проживает в элитном местечке Портофино на берегу моря.Трое младших детей от второй жены политика – 38-летняя Барбара, 37-летняя Элеонора и 34-летний Луиджи не занимали столь высоких руководящих должностей в управлении бизнесом своего отца, но владели долями в дедушкином бизнесе.Сейчас большой вопрос, удастся ли семье сохранить единство после смерти Берлускони, и насколько скажется уход миллиардера на будущем его активов, особенно телевизионных. Берлускони родился в Милане в 1936 году. Окончил факультет права в Миланском университете. Прежде чем стать политиком, он успешно занимался строительным бизнесом, затем вложился в медиабизнес и со временем стал владельцем трех общенациональных каналов, привел в Италию цветное телевидение и развлекательные передачи. В конце 80-х Берлускони купил футбольный клуб "Милан", в 90-х попал в список Forbes.За всю его жизнь на него было заведено более 60 уголовных дел и судебных расследований по разным статьям, в том числе из-за предполагаемых связей с мафией. Большинство дел были прекращены или обжалованы, в силе остался только приговор за налоговые преступления. Тем не менее сексуальные скандалы повлияли на политическую карьеру Берлускони – он был вынужден уйти в отставку с должности премьер-министра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, италия, общество, сильвио берлускони
в мире, новости, италия, общество, сильвио берлускони
Кто претендует на миллиарды Берлускони
Наследство Берлускони, по оценкам Forbes, достигает $7 млрд, в том числе крупнейший медиахолдинг мира Fininvest и влиятельная телевизионная корпорация
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Издание Corriere della Sera оценивает состояние умершего бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в $4 млрд, а Forbes называет еще большую цифру – состояние политика оценено почти в $7 млрд (или 6,5 млрд евро).
Берлускони умер утром 12 июня в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане в возрасте 86 лет. Весной ему диагностировали лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию.
Берлускони владел медиахолдингом, цифровым бизнесом, многочисленными виллами, яхтами, самолетами. Кому все это достанется? – разбирался Sputnik Азербайджан
.
Среди основных активов Сильвио Берлускони – 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют его дети. Согласно последнему отчету за 2021 год, чистый доход компании составил 4,9 млрд евро. Как подсчитала Corriere della Sera, при жизни Берлускони получал в среднем 170 тыс. евро в день от деятельности группы.
Президентом компании Fininvest является дочь Берлускони Марина. В группу входит ряд других компаний, включая Mediaset, крупнейший итальянский издательский дом Mondadori. Также в собственности экс-премьера были итальянский общественно-политический журнал Panorama, голландская телевизионно-продюсерская компания Endemol с дочерними компаниями в 23 странах, среди которых Великобритания и США.
Что касается недвижимости и другой люксовой собственности, то у бывшего премьера Италии более десятка вилл по всей стране, квартиры в Риме и Милане. Corriere della Sera пишет, что на него зарегистрированы шестилетняя Audi A17 и три судна: яхта Magnum 70 1990 года выпуска Sweet Dragon, "Сан-Маурицио" 1977 года и парусник 1965 года Principessa Vai Via. Также Берлускони владел футбольным клубом "Монца", выступающим в серии А. До 2017 года ему принадлежал и футбольный клуб "Милан", однако 99,93% акций "Милана" экс-премьер продал китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки оценивалась почти в $1 млрд. Итальянская газета La Repubblica пишет, что в наследство войдут акции в цифровых компаниях, таких как Satispay и Soldo, а также принадлежавшие Берлускони три самолета и вертолет.
Кто же наследует бизнес-империю четырехкратного премьер-министра Италии и медиамагната-миллиардера Сильвио Берлускони?
Скончавшийся в понедельник в возрасте 86 лет Берлускони никогда публично не указывал, кто должен возглавить его дело после смерти. Но эксперты уверены, что будущее его деловых интересов будет зависеть от того, как он решил распределить свою долю в 61% в семейном холдинге Fininvest между пятью детьми от двух браков. Скорее всего, его старшая дочь Марина сыграет заметную роль.
57-летняя Марина Берлускони перехватила бразды правления бизнесом сразу после того, как отец ушел в политику в начале 1990-х годов. Как пишет Teller Report, женщина возглавляет Fininvest, курирует издательство Mondadori. Она считается одной из самых богатых женщин Италии, и несколько лет журнал Forbes считал ее самой влиятельной женщиной в мире. С 2008 года она замужем за Маурицио Ванадио, бывшим танцором миланского театра Ла Скала, от которого у нее двое взрослых сыновей.
Сын Берлускони, 54-летний Пьер Сильвио, отвечает за телевизионный бизнес, который долгое время был жемчужиной в семейной короне. Он, как и его сестра, является не только одним из самых богатых людей в Италии, но еще и одним из самых привлекательных. О его личной жизни известно, что у него есть дочь от модели Эмануэлы Муссиды, а также двое детей от 43-летней телеведущей Сильвии Тоффанин, с которой он по настоящее время состоит в отношениях. Семья проживает в элитном местечке Портофино на берегу моря.
Трое младших детей от второй жены политика – 38-летняя Барбара, 37-летняя Элеонора и 34-летний Луиджи не занимали столь высоких руководящих должностей в управлении бизнесом своего отца, но владели долями в дедушкином бизнесе.
Сейчас большой вопрос, удастся ли семье сохранить единство после смерти Берлускони, и насколько скажется уход миллиардера на будущем его активов, особенно телевизионных.
Незадолго до смерти Берлускони избавился от активов, которые он больше не считал стратегическими. В том числе от чемпионского футбольного клуба "Милан" и своих долей в биотехнологической фирме Molmed. При этом всячески поддерживал свой телевизионный бизнес в Европе, подчеркивая, что готов и дальше противостоять гигантам потокового вещания США. Теперь же неизвестно, сохранятся ли эти амбиции после смерти основателя.
Берлускони родился в Милане в 1936 году. Окончил факультет права в Миланском университете. Прежде чем стать политиком, он успешно занимался строительным бизнесом, затем вложился в медиабизнес и со временем стал владельцем трех общенациональных каналов, привел в Италию цветное телевидение и развлекательные передачи. В конце 80-х Берлускони купил футбольный клуб "Милан", в 90-х попал в список Forbes.
За всю его жизнь на него было заведено более 60 уголовных дел и судебных расследований по разным статьям, в том числе из-за предполагаемых связей с мафией. Большинство дел были прекращены или обжалованы, в силе остался только приговор за налоговые преступления. Тем не менее сексуальные скандалы повлияли на политическую карьеру Берлускони – он был вынужден уйти в отставку с должности премьер-министра.