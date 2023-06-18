https://sputnik-georgia.ru/20230618/nazarov-za-dva-goda-uroven-otnosheniy-bashkortostana-so-stranami-sng-suschestvenno-vyros-278675975.html

Назаров: за два года уровень отношений Башкортостана со странами СНГ существенно вырос

Назаров: за два года уровень отношений Башкортостана со странами СНГ существенно вырос

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров дал большое интервью о сотрудничестве со странами СНГ 18.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-18T09:15+0400

2023-06-18T09:15+0400

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Как удалось построить белорусский завод в Башкортостане всего за 9 месяцев? Что связывает Уфу с Костанайской областью Казахстана? Какая страна ближнего зарубежья стала торгово-экономическим партнером Башкирии №1 по количеству совместных проектов, обогнав даже Китай? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" на полях ПМЭФ ответил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.

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мультимедиа, видео, экономика, уфа, казахстан, башкирия, снг, россия, в мире, видео