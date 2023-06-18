https://sputnik-georgia.ru/20230618/nazarov-za-dva-goda-uroven-otnosheniy-bashkortostana-so-stranami-sng-suschestvenno-vyros-278675975.html
Назаров: за два года уровень отношений Башкортостана со странами СНГ существенно вырос
Назаров: за два года уровень отношений Башкортостана со странами СНГ существенно вырос
Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров дал большое интервью о сотрудничестве со странами СНГ 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T09:15+0400
2023-06-18T09:15+0400
2023-06-18T09:55+0400
мультимедиа
видео
экономика
уфа
казахстан
башкирия
снг
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/12/278675763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5ab7a4fe1020aa70e4c5ac660491921.jpg
Как удалось построить белорусский завод в Башкортостане всего за 9 месяцев? Что связывает Уфу с Костанайской областью Казахстана? Какая страна ближнего зарубежья стала торгово-экономическим партнером Башкирии №1 по количеству совместных проектов, обогнав даже Китай? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" на полях ПМЭФ ответил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.
уфа
казахстан
башкирия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/12/278675763_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1756915d9c9a7495671fcbd722fdaeff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, экономика, уфа, казахстан, башкирия, снг, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, экономика, уфа, казахстан, башкирия, снг, россия, в мире, видео
Назаров: за два года уровень отношений Башкортостана со странами СНГ существенно вырос
09:15 18.06.2023 (обновлено: 09:55 18.06.2023)
Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров дал большое интервью о сотрудничестве со странами СНГ
Как удалось построить белорусский завод в Башкортостане всего за 9 месяцев? Что связывает Уфу с Костанайской областью Казахстана? Какая страна ближнего зарубежья стала торгово-экономическим партнером Башкирии №1 по количеству совместных проектов, обогнав даже Китай?
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" на полях ПМЭФ ответил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.