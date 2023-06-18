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Подросток выпал с 10 этажа жилого дома в Батуми

Подросток выпал с 10 этажа жилого дома в Батуми

К прибытию медиков несовершеннолетний был уже мертв - погибшему юноше было 15 лет 18.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-18T18:39+0400

2023-06-18T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Несовершеннолетний разбился насмерть в результате падения с десятого этажа многоквартирного дома в Батуми, сообщает местный телеканал "TV25". К прибытию медиков несовершеннолетний был уже мертв. Как сообщает СМИ, погибшему юноше было 15 лет. Ровно неделю назад 11 июня в Батуми произошла еще одна похожая трагедия. Тогда в результате падения с 15-го этажа скончалась 16-летняя девочка. Трагедия в Батуми: подросток упал с 15 этажа >>Спустя два дня полиция задержала 22-летнего мужчину по делу о гибели школьницы. Прокуратура предъявила задержанному обвинения по статьям УК Грузии: "Доведение до самоубийства по гендерному признаку" и "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". В случае обвинительного приговора ему грозит от семи до девяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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