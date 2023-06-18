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Подросток выпал с 10 этажа жилого дома в Батуми
Подросток выпал с 10 этажа жилого дома в Батуми
К прибытию медиков несовершеннолетний был уже мертв - погибшему юноше было 15 лет 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T18:39+0400
2023-06-18T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Несовершеннолетний разбился насмерть в результате падения с десятого этажа многоквартирного дома в Батуми, сообщает местный телеканал "TV25". К прибытию медиков несовершеннолетний был уже мертв. Как сообщает СМИ, погибшему юноше было 15 лет. Ровно неделю назад 11 июня в Батуми произошла еще одна похожая трагедия. Тогда в результате падения с 15-го этажа скончалась 16-летняя девочка. Трагедия в Батуми: подросток упал с 15 этажа >>Спустя два дня полиция задержала 22-летнего мужчину по делу о гибели школьницы. Прокуратура предъявила задержанному обвинения по статьям УК Грузии: "Доведение до самоубийства по гендерному признаку" и "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". В случае обвинительного приговора ему грозит от семи до девяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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батуми, грузия, новости, происшествия
Подросток выпал с 10 этажа жилого дома в Батуми
18:39 18.06.2023 (обновлено: 20:10 18.06.2023)
К прибытию медиков несовершеннолетний был уже мертв - погибшему юноше было 15 лет
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Несовершеннолетний разбился насмерть в результате падения с десятого этажа многоквартирного дома в Батуми, сообщает местный телеканал "TV25".
К прибытию медиков несовершеннолетний был уже мертв. Как сообщает СМИ, погибшему юноше было 15 лет.
Ровно неделю назад 11 июня в Батуми произошла еще одна похожая трагедия. Тогда в результате падения с 15-го этажа скончалась 16-летняя девочка.
Спустя два дня полиция задержала 22-летнего мужчину по делу о гибели школьницы.
Прокуратура предъявила задержанному обвинения по статьям УК Грузии: "Доведение до самоубийства по гендерному признаку" и "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста".
В случае обвинительного приговора ему грозит от семи до девяти лет тюрьмы.