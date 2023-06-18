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Сборная Грузии в гостях обыграли сборную Кипра в отборе к Евро-2024
Сборная Грузии в гостях обыграли сборную Кипра в отборе к Евро-2024
Голы у грузинской сборной забили Георгий Микутадзе и Зурико Давиташвили 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T09:46+0400
2023-06-18T09:46+0400
2023-06-18T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу провела второй матч отборочного этапа Евро-2024 против сборной Кипра в Ларнаке и в напряженной борьбе одержала победу со счетом 2:1. Первый опасный момент грузинские футболисты создали на седьмой минуте – пробил Георгий Микаутадзе, но оказался неточен. На девятой минуте открыть счет могли уже хозяева – ошибку допустил голкипер Георгий Мамардашвили. На 28 минуте Хвича Кварацхелия красивым пасом вывел один на один с голкипером Чакветадзе, но тот не смог переиграть голкипера. Сборная Грузии открыла счет на 31 минуте – Георгий Микутадзе перехватил передачу соперника, вышел один на один с голкипером и ударил точно в нижний угол. Через восемь минут в ворота сборной Грузии был назначен пенальти из-за фола защитника Луки Лочошвили. 11-метровый реализовал Иоаннис Питас – Мамардашвили дотянулся до мяча, но не смог отразить удар. На перерыв команды ушли при счете 1:1. Во втором тайме киприоты хорошо заблокировали зоны и гости не смогли переломить игру. С 80 минуты сборная Грузии атаковала изо всех сил и на 84 минуте это усилие окупилось – Зурико Давиташвили, вышедший на замену, вывел сборную Грузии вперед. Свой следующий матч против шотландцев грузинская сборная проведет 20 июня в Глазго. После трех туров отборочного этапа Евро 2024 у сборной Грузии четыре очка и две проведенные игры, что позволила команде расположится на второй строчке. На первом месте команда Шотландии с девятью очками и тремя играми. На третьем – Испания, которая провела два матча и набрала три очка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, футбол, сборная грузии по футболу, чемпионат европы, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, кипр
Сборная Грузии в гостях обыграли сборную Кипра в отборе к Евро-2024
09:46 18.06.2023 (обновлено: 10:43 18.06.2023)
Голы у грузинской сборной забили Георгий Микутадзе и Зурико Давиташвили
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу провела второй матч отборочного этапа Евро-2024 против сборной Кипра в Ларнаке и в напряженной борьбе одержала победу со счетом 2:1.
Первый опасный момент грузинские футболисты создали на седьмой минуте – пробил Георгий Микаутадзе, но оказался неточен. На девятой минуте открыть счет могли уже хозяева – ошибку допустил голкипер Георгий Мамардашвили.
На 28 минуте Хвича Кварацхелия красивым пасом вывел один на один с голкипером Чакветадзе, но тот не смог переиграть голкипера.
Сборная Грузии открыла счет на 31 минуте – Георгий Микутадзе перехватил передачу соперника, вышел один на один с голкипером и ударил точно в нижний угол.
Через восемь минут в ворота сборной Грузии был назначен пенальти из-за фола защитника Луки Лочошвили. 11-метровый реализовал Иоаннис Питас – Мамардашвили дотянулся до мяча, но не смог отразить удар. На перерыв команды ушли при счете 1:1.
Во втором тайме киприоты хорошо заблокировали зоны и гости не смогли переломить игру.
С 80 минуты сборная Грузии атаковала изо всех сил и на 84 минуте это усилие окупилось – Зурико Давиташвили, вышедший на замену, вывел сборную Грузии вперед.
Свой следующий матч против шотландцев грузинская сборная проведет 20 июня в Глазго.
После трех туров отборочного этапа Евро 2024 у сборной Грузии четыре очка и две проведенные игры, что позволила команде расположится на второй строчке. На первом месте команда Шотландии с девятью очками и тремя играми. На третьем – Испания, которая провела два матча и набрала три очка.