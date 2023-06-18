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Вооруженный захват банка в Астане: спецназ освободил заложников

Вооруженный захват банка в Астане: спецназ освободил заложников

Вооруженный злоумышленник захватил заложников в одном из банков Астане, правоохранителям пришлось проводить операцию. 18.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-18T19:52+0400

2023-06-18T19:52+0400

2023-06-18T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Все заложники, захваченные в отделении Каspi bank в Астане, освобождены в результате штурма, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.Вооруженный злоумышленник взял в заложники в воскресенье 18 июня семь сотрудников астанинского отделения Каspi bank.В ведомстве уточнили, что злоумышленника удалось обезвредить в результате штурма.Также в ведомстве подчеркнули, что всех освобожденных осмотрели медики, пострадавших среди них нет.По информации МВД, руководил силовой операцией по обезвреживанию нападавшего руководил глава полицейского ведомства Марат Ахметжанов, он же и вел переговоры."Переговоры с захватчиком проводил министр (внутренних дел – Sputnik) Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией", – сообщила пресс-служба ведомства.После задержания злоумышленника водворили в изолятор.Ахметжанов рассказывал, что после ЧП в воскресенье банкам дадут рекомендации, чтобы устранить нарушения, которые могут привести к повторению таких инцидентов, приводит его слова портал "Орда".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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