https://sputnik-georgia.ru/20230619/chrezmernyy-azhiotazh--v-gruzinskoy-mechte-prokommentirovali-sobytiya-vokrug-kinotsentra-278713110.html

"Чрезмерный ажиотаж" – в "Грузинской мечте" прокомментировали события вокруг Киноцентра

"Чрезмерный ажиотаж" – в "Грузинской мечте" прокомментировали события вокруг Киноцентра

Некоторые представители Киноцентра опротестовывают назначение нового руководителя 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T17:17+0400

2023-06-19T17:17+0400

2023-06-19T17:17+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

национальный киноцентр грузии

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Вокруг Национального центра кинематографии Грузии создан чрезмерный ажиотаж, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, комментируя последние события, связанные с организацией. Решение министра культуры Грузии назначить Кобу Хубуная и. о. директора и финансовым управляющим Киноцентра вызвало критику со стороны некоторых представителей киноиндустрии. Хубуния занимал руководящую должность в системе пробации при Минюсте, когда ведомство возглавляла Цулукиани. По мнению недовольных назначением, это может привести к цензуре в кинопроизводстве. В целом грузинское кино необходимо развивать, вкладывать больше ресурсов в его развитие, в том числе интеллектуальных ресурсов, считает он.Все вопросы должны решаться и проясняться в формате обсуждения, а не путем организации какого-то протеста, отметил политик.Недовольство некоторых представителей также вызвало то, что Хубуная назначил на должность главы департамента кинопроизводства телеведущего проправительственного телеканала POSTV Бачо Одишария. Сотрудники Национального киноцентра требуют приостановить процесс реорганизации до тех пор, пока группа профессионалов киноиндустрии не выберет нового директора на справедливой, прозрачной и конкурентной основе. Представители отрасли создали соответствующую петицию.Ранее 18 марта 2022 года с должности директора киноцентра был уволен Гага Чхеидзе, после чего в киноцентре началась реорганизация. Национальный центр кинематографии был создан в 2001 году. Основная цель Киноцентра – развитие грузинского кино, обеспечение государственной поддержки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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