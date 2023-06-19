https://sputnik-georgia.ru/20230619/den-letnego-solntsestoyaniya-2023-traditsii-obryady-i-gadaniya--278697292.html

День летнего солнцестояния 2023: традиции, обряды и гадания

День летнего солнцестояния 2023: традиции, обряды и гадания

День летнего солнцестояния, или самый длинный день, в Северном полушарии в 2023 году наступит 21 июня в 18:57 по тбилисскому времени – Солнце в этот день... 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T13:37+0400

2023-06-19T13:37+0400

2023-06-19T13:52+0400

справки

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День летнего солнцестояния многие народы праздновали с древних времен – с ним связано множество традиций, обрядов и гаданий. Какие традиции связаны с днем летнего солнцестояния, какие обряды и гадания проводят в этот день, читайте в Sputnik Грузия. Традиции, обряды и гадания День летнего солнцестояние по традиции праздновали многие народы, который в разных странах называли по-разному – Иванов день, Лета, Иван Купала, Мидсоммар, Юханнус и так далее. День летнего солнцестояния после принятия христианства привязали к православному празднику – Рождеству Иоанна Предтечи, который по старому стилю праздновали 24 июня. Праздновать Иванов день по традиции начинали с наступлением ночи и до утра проводили множество ритуалов и обрядов, связанных с огнем, водой, травами и, конечно же, гадали. В старину на Ивана Купала главной традицией было купание в близлежащем водоеме. По народному поверью вся нечисть, начиная с этой ночи и до Ильина дня, который по новому стилю отмечают 2 августа, покидала водоемы, поэтому обряд омовения в воде, обладающей целебной и магической силой, очищал от всякого зла и помогал приобрести хорошее здоровье. Магической силой в день летнего солнцестояния обладал и огонь. По народной традиции он мог уберечь от всякой нечисти и зла, поэтому в сакральную ночь проводили с ним различные ритуалы и обряды. В частности, по берегам водоемов разжигали костры, водила вокруг них хороводы и прыгали через огонь. По традиции матери сжигали в огне одежду, снятую с больных детей, чтобы они были здоровы, а старики между кострами проводили скотину, чтобы уберечь ее от болезней и смерти. Молодежь в день летнего солнцестояния по традиции проводила языческий обряд, символизирующий солнцеворот – молодые ребята скатывали с горы горящие деревянные колеса или смоляные бочки, или носили их на длинных шестах. Языческие обряды церковь не приветствует, однако многие традиции сохранились и по сей день. Самый популярный обряд – обливание водой, который смывает болезни и очищает от скверны. Чтобы быть здоровым и полным сил весь год, люди по традиции встречают рассвет в день летнего солнцестояния. Однако обряды и гадания, предсказывающие будущее, пользуются в летнее солнцестояние наибольшей популярностью. Гадание на замужество В день летнего солнцестояния девушки проводили гадание, собрав предварительно 12 разных цветов или трав. Перед сном все травы нужно положить под подушку и произнести следующие слова: "Ароматы луга, поля, унесите меня в сонное раздолье. Лягу девой, проснусь женой. Истинно", а проснувшись утром, завернуть букет в бумажку и сжечь. Гадание на перемену в жизни проводили всю ночь до рассвета у колодца или родника. При этом каждый час выпивая по стакану воды, нужно приговаривать: "Как вода бежит – меняется, так и жизнь моя изменится". Другие гадания Бросать венки в воду – самое распространенное гадание. Обладательница венка выйдет в этом году замуж, если он быстро поплывет. Если венок зацепится за что-то и остановится – думать о свадьбе еще рано, а если утонет – значит обладательница останется в девках. Различные гадания в день летнего солнцестояния проводили и с огнем. Например, прыгали через костер, взявшись за руки с избранником. Пара скоро поженится, если руки во время прыжка не разъединятся. В противном случае они скоро расстанутся. В день летнего солнцестояния проводили гадание с венком и костром. Пары для гадания становились по разные стороны костра – с одной парни, с другой – девушки. При этом юноши становились вперемешку, а не против непосредственно своей возлюбленной. Затем девушки бросали одновременно венки своему парню. Если юноша венец поймает – они вскоре поженятся, а нет – значит им не судьба быть вместе. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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