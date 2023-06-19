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Фестиваль гурийского вина пройдет на западе Грузии
Фестиваль гурийского вина пройдет на западе Грузии
Мероприятие состоится в селе Хидистави, старое название которого звучит как Оцхана – это родина вина "Оцханури Сапере" 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T10:02+0400
2023-06-19T10:02+0400
2023-06-19T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Фестиваль гурийского вина пройдет в селе Хидистави Чохатаруского района (регион Гурия) 24 июня, сообщают организаторы.Фестиваль гурийского вина основан в 2022 году в Чохатаури. Он направлен на популяризацию вин из эндемичных сортов Гурии и развитие виноградарства в регионе. В этом году фестиваль пройдет в селе Хидистави, старое название которого звучит как Оцхана, откуда и происходит вино "Оцханури Сапере".В программе мероприятия ярмарка продукции гурийских винодельческих компаний-участников фестиваля, выставка-продажа традиционных кулинарных изделий, а также выступления местных танцевальных ансамблей и Кутаисского духового оркестра.Открытие фестиваля в 12:00. Организаторами мероприятия выступают Ассоциация гурийского вина и самоуправление муниципалитета Чохатаури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, грузия, гурия, грузинское вино, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие
новости, общество, грузия, гурия, грузинское вино, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие
Фестиваль гурийского вина пройдет на западе Грузии
Мероприятие состоится в селе Хидистави, старое название которого звучит как Оцхана – это родина вина "Оцханури Сапере"
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Фестиваль гурийского вина пройдет в селе Хидистави Чохатаруского района (регион Гурия) 24 июня, сообщают организаторы.
Фестиваль гурийского вина основан в 2022 году в Чохатаури. Он направлен на популяризацию вин из эндемичных сортов Гурии и развитие виноградарства в регионе.
В этом году фестиваль пройдет в селе Хидистави, старое название которого звучит как Оцхана, откуда и происходит вино "Оцханури Сапере".
В программе мероприятия ярмарка продукции гурийских винодельческих компаний-участников фестиваля, выставка-продажа традиционных кулинарных изделий, а также выступления местных танцевальных ансамблей и Кутаисского духового оркестра.
Открытие фестиваля в 12:00. Организаторами мероприятия выступают Ассоциация гурийского вина и самоуправление муниципалитета Чохатаури.