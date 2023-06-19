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Непогода создала проблемы жителям сел на юге Грузии
Непогода создала проблемы жителям сел на юге Грузии
Из-за засорения сточных каналов были затоплены центральные улицы 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T11:19+0400
2023-06-19T11:19+0400
2023-06-19T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Жители семи сел Адигенского района региона Самцхе-Джавахети пострадали в результате ливневых дождей с градом, сообщила телекомпания "Рустави 2". В селах засорены сточные каналы, в результате чего затоплены центральные улицы и подтоплены первые этажи домов. Град уничтожил посевы и фруктовые деревья. Кроме того, повреждены крыши домов.К этому времени центральные дороги очищают с помощью тяжелой техники. Уже начат подсчет ущерба.За последнюю неделю град и ливень обрушились на Адигенский район дважды. До этого ливневые дожди на юге Грузии были 13 июня. Тогда от непогоды пострадали 12 сел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самцхе-джавахети
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грузия, погода, происшествия, самцхе-джавахети
грузия, погода, происшествия, самцхе-джавахети
Непогода создала проблемы жителям сел на юге Грузии
11:19 19.06.2023 (обновлено: 11:43 19.06.2023)
Из-за засорения сточных каналов были затоплены центральные улицы
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Жители семи сел Адигенского района региона Самцхе-Джавахети пострадали в результате ливневых дождей с градом, сообщила телекомпания "Рустави 2".
В селах засорены сточные каналы, в результате чего затоплены центральные улицы и подтоплены первые этажи домов. Град уничтожил посевы и фруктовые деревья. Кроме того, повреждены крыши домов.
К этому времени центральные дороги очищают с помощью тяжелой техники. Уже начат подсчет ущерба.
За последнюю неделю град и ливень обрушились на Адигенский район дважды. До этого ливневые дожди на юге Грузии были 13 июня. Тогда от непогоды пострадали 12 сел.