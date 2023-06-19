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Несчастный случай на западе Грузии: мужчина умер во время рыбалки
Несчастный случай на западе Грузии: мужчина умер во время рыбалки
Следователи пытаются выяснить обстоятельства гибели мужчины 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T16:55+0400
2023-06-19T16:55+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Мужчина средних лет скончался в Западной Грузии во время рыбалки, его ударило током, сообщает телекомпания "Рустави 2". Несчастный случай произошел в селе Чхориа Зугдидиского района неподалеку от дома умершего. От удара током мужчина скончался на месте. Как именно мужчина получил электрический заряд, не уточняется.По факту начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, западная грузия
происшествия, грузия, новости, западная грузия

Несчастный случай на западе Грузии: мужчина умер во время рыбалки

16:55 19.06.2023
© photo: Sputnik / StringerРыболовные снасти, применяемые для ловли рыбы в Куре
Рыболовные снасти, применяемые для ловли рыбы в Куре - Sputnik Грузия, 1920, 19.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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НовостиTelegram
Следователи пытаются выяснить обстоятельства гибели мужчины
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Мужчина средних лет скончался в Западной Грузии во время рыбалки, его ударило током, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Несчастный случай произошел в селе Чхориа Зугдидиского района неподалеку от дома умершего. От удара током мужчина скончался на месте. Как именно мужчина получил электрический заряд, не уточняется.
По факту начато следствие.
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