https://sputnik-georgia.ru/20230619/neschastnyy-sluchay-na-zapade-gruzii-muzhchina-umer-vo-vremya-rybalki-278707172.html

Несчастный случай на западе Грузии: мужчина умер во время рыбалки

Несчастный случай на западе Грузии: мужчина умер во время рыбалки

Следователи пытаются выяснить обстоятельства гибели мужчины 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T16:55+0400

2023-06-19T16:55+0400

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западная грузия

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Мужчина средних лет скончался в Западной Грузии во время рыбалки, его ударило током, сообщает телекомпания "Рустави 2". Несчастный случай произошел в селе Чхориа Зугдидиского района неподалеку от дома умершего. От удара током мужчина скончался на месте. Как именно мужчина получил электрический заряд, не уточняется.По факту начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

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