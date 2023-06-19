https://sputnik-georgia.ru/20230619/novyy-skandal-v-gruzinskom-obschestve-278710755.html

Новый скандал в грузинском обществе

Новый скандал в грузинском обществе

В Грузии сложилась скандальная ситуация вокруг темы пропаганды идей ЛГБТ. Защитники консервативных ценностей даже пообещали противостоять такому положению дел... 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T15:33+0400

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Новое общественное движение – консервативное объединение "Грузия прежде всего" – планирует собрать подписи по всей стране для проведения плебисцита по вопросу запрета ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних в Грузии. Об этом они объявили на днях.Что же послужило толчком к такому повороту событий? В сети ресторанов McDonald's в Грузии в детском меню Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни британского музыканта Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях. Автор призывает передать книгу другому и тем самым "подарить жизнь читателю".Ряд политиков и общественных деятелей, в том числе представители правящей партии "Грузинская мечта", а также Патриархия Грузии, выразили недовольство тем, что пропаганда идей ЛГБТ ведется среди детей таким образом. "Мы считаем, что такая акция является пропагандой ложных ценностей, особенно в Грузии, которая имеет почти двухтысячелетнее христианство", – отмечено в заявлении Патриархии Грузии.Проведение ЛГБТ-пропаганды среди детей – это катастрофа, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Очень большая часть общества была возмущена содержанием, которое вложено в конкретный детский буклет. Это возмутительно. Ни при каких обстоятельствах эта пропаганда не должна быть направлена на детей. Это катастрофа", – заявил Кобахидзе.

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