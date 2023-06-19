https://sputnik-georgia.ru/20230619/pedofilov-budut-kastrirovat--v-belarusi-utverzhdeny-klinicheskie-protokoly-278713392.html

Педофилов будут кастрировать – в Беларуси утверждены клинические протоколы

Педофилов будут кастрировать – в Беларуси утверждены клинические протоколы

В стране могут установить административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, смены пола, педофилии и чайлдфри 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T18:30+0400

2023-06-19T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. В Беларуси разработаны и утверждены клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, заявила начальник управления Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак, сообщил Sputnik Беларусь.По ее информации, по инициативе Генпрокуратуры белорусский Совмин утвердил план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации. Также утвержден механизм реабилитации жертв сексуального насилия.Кроме того, как сообщила Курчак, МВД подготовило проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс, где будет прописано, что наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение педофилов. Это также было предложение Генпрокуратуры, добавила она.Кроме того, по ее словам, учитывая международный опыт, приняты меры, которые направлены на развитие доступной сексологической помощи населению Беларуси."Это в свою очередь будет способствовать предупреждению такого рода преступлений, выявлению и своевременному оказанию помощи лицам, страдающим теми или иными половыми и сексуальными отклонениями", – пояснила представитель ведомства.За традиционные семейные ценностиТакже в Беларуси могут установить административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, смены пола, педофилии и чайлдфри. С такой инициативой также выступила Генпрокуратура, и белорусский лидер ее уже поддержал.Кроме того, в образовательный процесс планируется ввести обязательный курс на тему полового воспитания детей и молодежи.Также, по словам начальника управления Генеральной прокуратуры, в Беларуси нужно усилить контроль за ранее судимыми лицами, в том числе с использованием электронных браслетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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