https://sputnik-georgia.ru/20230619/prestuplenie-na-million-sud-v-tbilisi-nakazal-grazhdan-gruzii-i-nigerii-278707836.html

Преступление на миллион: суд в Тбилиси наказал граждан Грузии и Нигерии

Преступление на миллион: суд в Тбилиси наказал граждан Грузии и Нигерии

Обвиняемые сотрудничали со следствием и предоставили полную информацию о преступлении 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T15:55+0400

2023-06-19T15:55+0400

2023-06-19T15:55+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

нигерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24529/75/245297529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c708abbe555ee74450a5c4ce5fc95a50.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал трех обвиняемых – граждан Грузии и Нигерии – виновными в хищении около миллиона лари (около 385 тысяч долларов), принадлежащих иностранцам, а также легализации незаконных доходов.Как передает телеканал "Рустави 2", на суде было доказано, что граждане Грузии и Нигерии установили связь с иностранцами при помощи электронных средств, обещали им выгодное инвестирование средств и мошенническим путем убедили перечислить иностранную валюту в эквиваленте десятков тысяч лари на счет одного из обвиняемых. Впоследствии в целях отмывания денег обвиняемые размещали полученные преступным путем доходы на свои личные счета в банках и осуществляли операции частями, а также на полученные незаконным путем средства приобретали дорогие автомобили, чем легализовали незаконные доходы в размере около миллиона лари. Обвиняемые сотрудничали со следствием/судом и предоставили полную информацию о преступлении, а также причастных к нему лицах. Соответственно, с гражданами Грузии и Нигерии были оформлены процессуальные соглашения и каждый обвиняемый был приговорен к наказанию, соответствующему степени сотрудничества. Также в сумме на них был наложен штраф в размере 67 тысяч лари (до 26 тысяч долларов). Согласно приговору, в пользу государства были конфискованы три автомобиля на сумму 360 тысяч лари (138 тысяч долларов) и 15 единиц компьютерной техники. Борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов прокуратуры Грузии. Прокуратура страны активно продолжает расследование с целью установления других возможных лиц, причастных к преступлению, а также выявления и изобличения других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

нигерия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, нигерия