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Приметы на день Федота Стража 2023: что нельзя делать 20 июня
Приметы на день Федота Стража 2023: что нельзя делать 20 июня
Православная церковь 20 июня поминает священномученика Феодота Анкирского и семь дев-мучениц – Текусу, Клавдию, Фаину, Матрону, Александру, Иулию и Евфрасию... 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T21:55+0400
2023-06-19T21:55+0400
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Праздник в народе называют день Федота Стража, или Урожайника, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать на Федота Стража: о народных приметах 20 июня читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в день Федота Стража жаловаться на судьбу, так как ангелы-хранители могут обидеться и перестанут помогать. В день Федота Стража нельзя купаться в водоемах, предварительно не помолившись святому – можно поддаться завораживающим чарам русалок и погибнуть. Ведь стражем святого назвали из-за того, что он не позволяет русалкам шалить и защищает людей от другой нечисти. Нельзя оставлять первую пойманную рыбу в день Федота Стража у себя – это плохая примета, улова не будет. По народным приметам нельзя делиться 20 июня своими планами с окружающими, в том числе родными людьми – задуманное не исполнится. Нельзя в день Федота Стража носить серебряные украшения – по народной примете они вытянут 20 июня всю энергию. Признаваться в любви в день Федота Стража нельзя – это плохая примета, чувство останется безответным. Нельзя в день Федота Стража девушкам и женщинам ходить по улице с распущенными волосами – народное поверье гласит, что святой, приняв их за русалок, может лишить их кос. Народные приметы По народным приметам погода испортится, если воробьи на Федота Стража купаются в пыли, а дым от костра стелется по земле и выедает глаза. К непогоде и снижению температуры, если 20 июня гремит гром, а если на небе в этот день видны раскаты молнии красного оттенка – это явная примета, что приближается ураган. Голуби в день Федота Стража с утра стараются укрыться или сидят тесно на крыше, повернувшись грудкой на восток – ожидается дождь. По народным приметам на осадки указывает и отсутствие 20 июня утренней росы. Хорошая погода на Федота Стража обещает хороший урожай зерновых, а если пчелы засиживаются на стенках улья – это явная примета, что наступит сильная жара. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Приметы на день Федота Стража 2023: что нельзя делать 20 июня
21:55 19.06.2023 (обновлено: 23:23 19.06.2023)
Православная церковь 20 июня поминает священномученика Феодота Анкирского и семь дев-мучениц – Текусу, Клавдию, Фаину, Матрону, Александру, Иулию и Евфрасию, пострадавших за Христову веру при императоре Диоклетиане (284-305)
Праздник в народе называют день Федота Стража, или Урожайника, с ним связано много примет и запретов.
Что нельзя делать на Федота Стража: о народных приметах 20 июня читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
Нельзя в день Федота Стража жаловаться на судьбу, так как ангелы-хранители могут обидеться и перестанут помогать.
В день Федота Стража нельзя купаться в водоемах, предварительно не помолившись святому – можно поддаться завораживающим чарам русалок и погибнуть. Ведь стражем святого назвали из-за того, что он не позволяет русалкам шалить и защищает людей от другой нечисти.
Нельзя оставлять первую пойманную рыбу в день Федота Стража у себя – это плохая примета, улова не будет.
По народным приметам нельзя делиться 20 июня своими планами с окружающими, в том числе родными людьми – задуманное не исполнится.
Нельзя в день Федота Стража носить серебряные украшения – по народной примете они вытянут 20 июня всю энергию.
Признаваться в любви в день Федота Стража нельзя – это плохая примета, чувство останется безответным.
Нельзя в день Федота Стража девушкам и женщинам ходить по улице с распущенными волосами – народное поверье гласит, что святой, приняв их за русалок, может лишить их кос.
Народные приметы
По народным приметам погода испортится, если воробьи на Федота Стража купаются в пыли, а дым от костра стелется по земле и выедает глаза.
К непогоде и снижению температуры, если 20 июня гремит гром, а если на небе в этот день видны раскаты молнии красного оттенка – это явная примета, что приближается ураган.
Голуби в день Федота Стража с утра стараются укрыться или сидят тесно на крыше, повернувшись грудкой на восток – ожидается дождь. По народным приметам на осадки указывает и отсутствие 20 июня утренней росы.
Хорошая погода на Федота Стража обещает хороший урожай зерновых, а если пчелы засиживаются на стенках улья – это явная примета, что наступит сильная жара.
Материал подготовлен на основе открытых источников.