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Протест шахтеров: забастовщики приехали в Тбилиси из Чиатура – видео
Протест шахтеров: забастовщики приехали в Тбилиси из Чиатура – видео
Шахтеры из Чиатура, продолжающие забастовку, решили проводить акцию протеста в центре Тбилиси у здания парламента страны. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T18:39+0400
2023-06-19T18:39+0400
2023-06-19T19:32+0400
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чиатура
общество
забастовка
акции протеста
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В поддержку шахтеров вышли представители общественных организаций и простые граждане. Требования шахтеров неизменны: повышение зарплат, улучшение условий их труда и страхование жизни. При этом решение своего руководства увеличить им зарплаты на 5% они назвали унизительным.
чиатура
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, шахтеры, чиатура, общество, забастовка, акции протеста, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, шахтеры, чиатура, общество, забастовка, акции протеста, видео
Протест шахтеров: забастовщики приехали в Тбилиси из Чиатура – видео
18:39 19.06.2023 (обновлено: 19:32 19.06.2023)
Шахтеры из Чиатура, продолжающие забастовку, решили проводить акцию протеста в центре Тбилиси у здания парламента страны. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция.
В поддержку шахтеров вышли представители общественных организаций и простые граждане. Требования шахтеров неизменны: повышение зарплат, улучшение условий их труда и страхование жизни. При этом решение своего руководства увеличить им зарплаты на 5% они назвали унизительным.