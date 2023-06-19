https://sputnik-georgia.ru/20230619/protest-shakhterov-zabastovschiki-priekhali-v-tbilisi-iz-chiatura---video-278718195.html

Протест шахтеров: забастовщики приехали в Тбилиси из Чиатура – видео

Протест шахтеров: забастовщики приехали в Тбилиси из Чиатура – видео

Шахтеры из Чиатура, продолжающие забастовку, решили проводить акцию протеста в центре Тбилиси у здания парламента страны. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T18:39+0400

2023-06-19T18:39+0400

2023-06-19T19:32+0400

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В поддержку шахтеров вышли представители общественных организаций и простые граждане. Требования шахтеров неизменны: повышение зарплат, улучшение условий их труда и страхование жизни. При этом решение своего руководства увеличить им зарплаты на 5% они назвали унизительным.

чиатура

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, шахтеры, чиатура, общество, забастовка, акции протеста, видео