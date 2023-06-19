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Специалист назвала самые опасные для здоровья профессии в Грузии
Специалист назвала самые опасные для здоровья профессии в Грузии
Профессии, которые вынуждают быть в непосредственной близости от дорог, опасны для здоровья 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T14:48+0400
2023-06-19T14:48+0400
2023-06-19T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Профессии, которые больше всего опасны для здоровья, связаны с трассами и дорогами, заявила в интервью Sputnik Грузия профессор тбилисского государственного медицинского университета, врач-гигиенист, эко-токсиколог Марина Гиоргобиани. По ее словам, все те люди, чья работа связана с дорогами, магистралями, трассами особенно подвержены риску, поскольку их профессии можно смело отнести к самым токсическим. В мае этого года специалисты представили результаты отчета мониторинга за качеством воздуха в Грузии. Периодически в стране фиксируется превышение нормы твердых частиц и диоксида азота. Особенно эта проблема чувствуется в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Основной причиной данного загрязнителя является автотранспорт. Специалисты связывают рост показателя этих загрязнителей в 2022 году со значительным увеличением импорта машин в 2021 и 2022 годах. Если раньше каждый год осуществлялся импорт 65 тысяч автомобилей, то в 2021 году эта цифра увеличилась до 95 тысяч, а в прошлом году превысила 107 тысяч. Источниками загрязнения также являются строительные и промышленные секторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, рустави, батуми, марина гиоргобиани
Специалист назвала самые опасные для здоровья профессии в Грузии
14:48 19.06.2023 (обновлено: 14:57 19.06.2023)
Профессии, которые вынуждают быть в непосредственной близости от дорог, опасны для здоровья
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik.
Профессии, которые больше всего опасны для здоровья, связаны с трассами и дорогами, заявила в интервью Sputnik Грузия
профессор тбилисского государственного медицинского университета, врач-гигиенист, эко-токсиколог Марина Гиоргобиани.
По ее словам, все те люди, чья работа связана с дорогами, магистралями, трассами особенно подвержены риску, поскольку их профессии можно смело отнести к самым токсическим.
"Например, все люди, которые стоят на улице, магистралях и на прилегающих территориях, подвержены риску, потому что выхлопные газы токсичны, в них 800 вредных веществ, из них 400 являются канцерогенными", – заявила Гиоргобиани.
В мае этого года специалисты представили результаты отчета мониторинга за качеством воздуха в Грузии. Периодически в стране фиксируется превышение нормы твердых частиц и диоксида азота. Особенно эта проблема чувствуется в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси.
Основной причиной данного загрязнителя является автотранспорт. Специалисты связывают рост показателя этих загрязнителей в 2022 году со значительным увеличением импорта машин в 2021 и 2022 годах.
Если раньше каждый год осуществлялся импорт 65 тысяч автомобилей, то в 2021 году эта цифра увеличилась до 95 тысяч, а в прошлом году превысила 107 тысяч.
Источниками загрязнения также являются строительные и промышленные секторы.