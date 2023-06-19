https://sputnik-georgia.ru/20230619/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-19-do-25-iyunya-278688306.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 19 до 25 июня

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 19 до 25 июня

В конце недели температура воздуха прогреется до 30 градусов тепла 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T10:22+0400

2023-06-19T10:22+0400

2023-06-19T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют облачную погоду и дождь с грозой. В понедельник, 19 июня, в столице ожидается облачность и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. Во вторник, 20 июня, в Тбилиси синоптики прогнозируют дождливую погоду. Восход солнца будет в 05:25. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В среду, 21 июня, в Тбилиси ожидается облачная погода и дождь. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В четверг, 22 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 17 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 24 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В пятницу, 23 июня, в Тбилиси сохранится облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 18 градусов, а днем прогреется до 25 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В субботу, 24 июня, утро в столице Грузии обещает быть ясным и солнечным, однако днем ожидается облачность. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39. В воскресенье, 25 июня, в Тбилиси погода прояснится. Синоптики обещают преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси