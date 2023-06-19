https://sputnik-georgia.ru/20230619/transplantatsiya-pecheni-v-gruzii-polnostyu-budet-finansirovatsya-pravitelstvom-278710076.html

Трансплантация печени в Грузии полностью будет финансироваться государством

Трансплантация печени в Грузии полностью будет финансироваться государством

Стоимость операции по трансплантации печени около 45 тысяч долларов 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T15:23+0400

2023-06-19T15:23+0400

2023-06-19T15:53+0400

грузия

новости

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зураб азарашвили

минздрав

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Операция по трансплантации печени с сегодняшнего дня стала бесплатной для граждан Грузии, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили после заседания правительства страны. Стоимость операции составляет 120 тысяч лари (более 45 тыс. долларов). До этого государство покрывало только 70 тысяч лари (более 25 тыс. долларов). Кроме того, пересадка органов (печени, сердца и почек) стала основанием для получения статуса лица со значительно выраженными ограниченными возможностями здоровья.В Грузии в течение года проводят всего около 30 операций по трансплантации органов, тогда как в странах Европы данный показатель составляет около 80 на один миллион населения. Население Грузии 3,7 миллиона человек. Первая операция по трансплантации печени в Аджарии прошла в 2013 году. Однако тогда подобные операции проходили только в Аджарии. Сегодня пациенты, которым до этого приходилось для подобных операций ездить за границу, могут получить квалифицированную медицинскую помощь в клиниках Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав