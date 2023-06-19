https://sputnik-georgia.ru/20230619/transplantatsiya-pecheni-v-gruzii-polnostyu-budet-finansirovatsya-pravitelstvom-278710076.html
Трансплантация печени в Грузии полностью будет финансироваться государством
Трансплантация печени в Грузии полностью будет финансироваться государством
Стоимость операции по трансплантации печени около 45 тысяч долларов 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T15:23+0400
2023-06-19T15:23+0400
2023-06-19T15:53+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
минздрав
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Операция по трансплантации печени с сегодняшнего дня стала бесплатной для граждан Грузии, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили после заседания правительства страны. Стоимость операции составляет 120 тысяч лари (более 45 тыс. долларов). До этого государство покрывало только 70 тысяч лари (более 25 тыс. долларов). Кроме того, пересадка органов (печени, сердца и почек) стала основанием для получения статуса лица со значительно выраженными ограниченными возможностями здоровья.В Грузии в течение года проводят всего около 30 операций по трансплантации органов, тогда как в странах Европы данный показатель составляет около 80 на один миллион населения. Население Грузии 3,7 миллиона человек. Первая операция по трансплантации печени в Аджарии прошла в 2013 году. Однако тогда подобные операции проходили только в Аджарии. Сегодня пациенты, которым до этого приходилось для подобных операций ездить за границу, могут получить квалифицированную медицинскую помощь в клиниках Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав
Трансплантация печени в Грузии полностью будет финансироваться государством
15:23 19.06.2023 (обновлено: 15:53 19.06.2023)
Стоимость операции по трансплантации печени около 45 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Операция по трансплантации печени с сегодняшнего дня стала бесплатной для граждан Грузии, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили после заседания правительства страны.
Стоимость операции составляет 120 тысяч лари (более 45 тыс. долларов). До этого государство покрывало только 70 тысяч лари (более 25 тыс. долларов).
"Часто это касается такого сегмента (населения – ред.), когда сложно мобилизовать оставшиеся 50 тысяч, поэтому мы приняли решение полностью финансировать как расходы на диагностику, так и на операцию", – заявил на брифинге глава Минздрава Зураб Азарашвили.
Кроме того, пересадка органов (печени, сердца и почек) стала основанием для получения статуса лица со значительно выраженными ограниченными возможностями здоровья.
В Грузии в течение года проводят всего около 30 операций по трансплантации органов, тогда как в странах Европы данный показатель составляет около 80 на один миллион населения. Население Грузии 3,7 миллиона человек.
Первая операция по трансплантации печени в Аджарии прошла в 2013 году. Однако тогда подобные операции проходили только в Аджарии. Сегодня пациенты, которым до этого приходилось для подобных операций ездить за границу, могут получить квалифицированную медицинскую помощь в клиниках Грузии.