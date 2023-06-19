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В Горийских автотоннелях на главной магистрали Грузии вводятся ограничения
В Горийских автотоннелях на главной магистрали Грузии вводятся ограничения
На период закрытия автодорожного тоннеля Сенаки-Тбилиси транспортный поток будет направлен на объездную дорогу 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T23:13+0400
2023-06-19T23:13+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Движение в автомобильных тоннелях Гори, расположенных на 88 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет поочередно ограничено из-за профилактических работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, движение для всех видов автотранспорта запретят 19, 20 и 21 июня 2023 года ежедневно с 23:00 до 07:00 в направлении тоннеля Сенаки-Тбилиси, а 27, 28 и 29 июня ежедневно с 23:00 до 07:00 в направлении тоннеля Тбилиси-Сенаки. В период закрытия тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление тоннеля Сенаки-Тбилиси и направление Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, гори
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, гори
В Горийских автотоннелях на главной магистрали Грузии вводятся ограничения
23:13 19.06.2023 (обновлено: 23:20 19.06.2023)
На период закрытия автодорожного тоннеля Сенаки-Тбилиси транспортный поток будет направлен на объездную дорогу
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Движение в автомобильных тоннелях Гори, расположенных на 88 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет поочередно ограничено из-за профилактических работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, движение для всех видов автотранспорта запретят 19, 20 и 21 июня 2023 года ежедневно с 23:00 до 07:00 в направлении тоннеля Сенаки-Тбилиси, а 27, 28 и 29 июня ежедневно с 23:00 до 07:00 в направлении тоннеля Тбилиси-Сенаки.
В период закрытия тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление тоннеля Сенаки-Тбилиси и направление Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения.