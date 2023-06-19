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Военный эксперт о контрнаступлении ВСУ и гарантиях безопасности Украины от НАТО - видео
Военный эксперт о контрнаступлении ВСУ и гарантиях безопасности Украины от НАТО - видео
Зеленский добивается официальный заверений от НАТО, что Украина будет принята в альянс на следующий день после завершения конфликта 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T17:28+0400
2023-06-19T17:28+0400
2023-06-20T09:28+0400
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Однако в НАТО пока не готовы открывать свои двери перед Киевом, поэтому в США пытаются придумать новую систему гарантий безопасности для Украины и формат взаимодействия с альянсом. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил военный эксперт Дмитрий Корнев. Подробнее о ситуации со вступлением Украины в НАТО и поставках новых вооружений Киеву смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, киев, сша, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, киев, сша, нато, видео
Военный эксперт о контрнаступлении ВСУ и гарантиях безопасности Украины от НАТО - видео
17:28 19.06.2023 (обновлено: 09:28 20.06.2023)
Зеленский добивается официальный заверений от НАТО, что Украина будет принята в альянс на следующий день после завершения конфликта
Однако в НАТО пока не готовы открывать свои двери перед Киевом, поэтому в США пытаются придумать новую систему гарантий безопасности для Украины и формат взаимодействия с альянсом.
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.
Подробнее о ситуации со вступлением Украины в НАТО и поставках новых вооружений Киеву смотрите в видео.