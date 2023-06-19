https://sputnik-georgia.ru/20230619/voennyy-ekspert-o-kontrnastuplenii-vsu-i-garantiyakh-bezopasnosti-ukrainy-ot-nato---video-278728647.html

Военный эксперт о контрнаступлении ВСУ и гарантиях безопасности Украины от НАТО - видео

Военный эксперт о контрнаступлении ВСУ и гарантиях безопасности Украины от НАТО - видео

Зеленский добивается официальный заверений от НАТО, что Украина будет принята в альянс на следующий день после завершения конфликта 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T17:28+0400

2023-06-19T17:28+0400

2023-06-20T09:28+0400

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Однако в НАТО пока не готовы открывать свои двери перед Киевом, поэтому в США пытаются придумать новую систему гарантий безопасности для Украины и формат взаимодействия с альянсом. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил военный эксперт Дмитрий Корнев. Подробнее о ситуации со вступлением Украины в НАТО и поставках новых вооружений Киеву смотрите в видео.

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