Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230620/chto-nelzya-delat-v-den-letnego-solntsestoyaniya-2023-narodnye-primety-278735478.html
Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 2023? Народные приметы
Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 2023? Народные приметы
Астрономическое лето, или день летнего солнцестояния, в Северном полушарии наступит в 2023 году 21 июня в 18:57 по тбилисскому времени – это самый длинный день... 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T11:50+0400
2023-06-20T12:01+0400
справки
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599139_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_3c69c4d760a6ff45c1f76f1a195b624b.jpg
Издревле день летнего солнцестояния считается одним из самых мистических дней в году, с которым связано множество запретов и примет. Что нельзя делать в день летнего солнцестояния и какие приметы с ним связаны, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя надевать в день летнего солнцестояния темную одежду, чтобы избежать проблем и неприятностей. Нельзя в день летнего солнцестояния тыкать в Солнце пальцем и поворачиваться специально к светилу спиной. Нельзя в день летнего солнцестояния ссориться, плакать, скандалить, кричать и делать кому-либо больно – можно весь год провести в одиночестве. В день летнего солнцестояния нельзя также играть с огнем и нарушать правила безопасности – по народным приметам можно привлечь в дом беду. Нельзя ночь, предназначенную для очищения и пробуждения скрытых резервов, тратить на сон – можно проспать удачу и благосостояние. По народным приметам нельзя в день летнего солнцестояния есть мясные и рыбные продукты – постные продукты помогут в этот день очистить не только организм, но и карму, а, следовательно, изменить судьбу. Народные приметы В день летнего солнцестояния по погоде предсказывали какой будет вторая половина лета и урожай. Например, пасмурная погода в день летнего солнцестояния предсказывала дождливое и холодное лето, а дождь и гроза – явная примета, что урожай ожидается скудный. Много росы в день летнего солнцестояния – хорошая примета, обещающая богатый урожай. Утреннюю росу в старину считали целебной, поэтому ее обязательно собирали, а потом пили и умывали ею лицо, чтобы быть здоровыми и красивыми. Хорошая примета – звездное небо на летнее солнцестояние, предсказывающая, что грибов летом будет много. Встречать в день летнего солнцестояния рассвет – хорошая примета, она обещает здоровье и защиту от неприятностей. Привлечь богатство и счастье в свою жизнь по народным приметам можно, если перепрыгнуть через костер в ночь на летнее солнцестояние. Есть примета, что тем молодым, кто хочет создать в этом году семью, нужно протанцевать у костра всю ночь. По народным приметам все печали и несчастья обойдут семью стороной, если в день летнего солнцестояния повесить у входа в дом букет Ивана-да-Марьи. Пожениться в день летнего солнцестояния издревле считается хорошей приметой, поэтому многие в этот день вступали в брак. Есть примета, что любое желание, загаданное на летнее солнцестояние, исполнится. Для этого загадавший должен перелезть через 12 заборов. По народным приметам рожденные в день летнего солнцестояния обязательно будут счастливыми, ведь они находятся под защитой Солнца. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599139_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_74aac90d30a21d02a879f82768aca759.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
справки , общество
справки , общество

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 2023? Народные приметы

11:50 20.06.2023 (обновлено: 12:01 20.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилиси, лето - район Ваке
Тбилиси, лето - район Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Астрономическое лето, или день летнего солнцестояния, в Северном полушарии наступит в 2023 году 21 июня в 18:57 по тбилисскому времени – это самый длинный день в году, который продлится 15 часов и 12 минут
Издревле день летнего солнцестояния считается одним из самых мистических дней в году, с которым связано множество запретов и примет.
Что нельзя делать в день летнего солнцестояния и какие приметы с ним связаны, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам нельзя надевать в день летнего солнцестояния темную одежду, чтобы избежать проблем и неприятностей.
Нельзя в день летнего солнцестояния тыкать в Солнце пальцем и поворачиваться специально к светилу спиной.
Нельзя в день летнего солнцестояния ссориться, плакать, скандалить, кричать и делать кому-либо больно – можно весь год провести в одиночестве.
В день летнего солнцестояния нельзя также играть с огнем и нарушать правила безопасности – по народным приметам можно привлечь в дом беду.
Нельзя ночь, предназначенную для очищения и пробуждения скрытых резервов, тратить на сон – можно проспать удачу и благосостояние.
По народным приметам нельзя в день летнего солнцестояния есть мясные и рыбные продукты – постные продукты помогут в этот день очистить не только организм, но и карму, а, следовательно, изменить судьбу.

Народные приметы

В день летнего солнцестояния по погоде предсказывали какой будет вторая половина лета и урожай. Например, пасмурная погода в день летнего солнцестояния предсказывала дождливое и холодное лето, а дождь и гроза – явная примета, что урожай ожидается скудный.
Много росы в день летнего солнцестояния – хорошая примета, обещающая богатый урожай. Утреннюю росу в старину считали целебной, поэтому ее обязательно собирали, а потом пили и умывали ею лицо, чтобы быть здоровыми и красивыми.
Хорошая примета – звездное небо на летнее солнцестояние, предсказывающая, что грибов летом будет много.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкМетеорный поток Персеиды. Млечный путь
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2023
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк
Встречать в день летнего солнцестояния рассвет – хорошая примета, она обещает здоровье и защиту от неприятностей.
Привлечь богатство и счастье в свою жизнь по народным приметам можно, если перепрыгнуть через костер в ночь на летнее солнцестояние.
Есть примета, что тем молодым, кто хочет создать в этом году семью, нужно протанцевать у костра всю ночь.
По народным приметам все печали и несчастья обойдут семью стороной, если в день летнего солнцестояния повесить у входа в дом букет Ивана-да-Марьи.
Пожениться в день летнего солнцестояния издревле считается хорошей приметой, поэтому многие в этот день вступали в брак.
Есть примета, что любое желание, загаданное на летнее солнцестояние, исполнится. Для этого загадавший должен перелезть через 12 заборов.
По народным приметам рожденные в день летнего солнцестояния обязательно будут счастливыми, ведь они находятся под защитой Солнца.
Материал подготовлен на основе открытых источников
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0