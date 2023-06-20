https://sputnik-georgia.ru/20230620/chto-nelzya-delat-v-den-letnego-solntsestoyaniya-2023-narodnye-primety-278735478.html

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 2023? Народные приметы

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 2023? Народные приметы

Астрономическое лето, или день летнего солнцестояния, в Северном полушарии наступит в 2023 году 21 июня в 18:57 по тбилисскому времени – это самый длинный день... 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T11:50+0400

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Издревле день летнего солнцестояния считается одним из самых мистических дней в году, с которым связано множество запретов и примет. Что нельзя делать в день летнего солнцестояния и какие приметы с ним связаны, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя надевать в день летнего солнцестояния темную одежду, чтобы избежать проблем и неприятностей. Нельзя в день летнего солнцестояния тыкать в Солнце пальцем и поворачиваться специально к светилу спиной. Нельзя в день летнего солнцестояния ссориться, плакать, скандалить, кричать и делать кому-либо больно – можно весь год провести в одиночестве. В день летнего солнцестояния нельзя также играть с огнем и нарушать правила безопасности – по народным приметам можно привлечь в дом беду. Нельзя ночь, предназначенную для очищения и пробуждения скрытых резервов, тратить на сон – можно проспать удачу и благосостояние. По народным приметам нельзя в день летнего солнцестояния есть мясные и рыбные продукты – постные продукты помогут в этот день очистить не только организм, но и карму, а, следовательно, изменить судьбу. Народные приметы В день летнего солнцестояния по погоде предсказывали какой будет вторая половина лета и урожай. Например, пасмурная погода в день летнего солнцестояния предсказывала дождливое и холодное лето, а дождь и гроза – явная примета, что урожай ожидается скудный. Много росы в день летнего солнцестояния – хорошая примета, обещающая богатый урожай. Утреннюю росу в старину считали целебной, поэтому ее обязательно собирали, а потом пили и умывали ею лицо, чтобы быть здоровыми и красивыми. Хорошая примета – звездное небо на летнее солнцестояние, предсказывающая, что грибов летом будет много. Встречать в день летнего солнцестояния рассвет – хорошая примета, она обещает здоровье и защиту от неприятностей. Привлечь богатство и счастье в свою жизнь по народным приметам можно, если перепрыгнуть через костер в ночь на летнее солнцестояние. Есть примета, что тем молодым, кто хочет создать в этом году семью, нужно протанцевать у костра всю ночь. По народным приметам все печали и несчастья обойдут семью стороной, если в день летнего солнцестояния повесить у входа в дом букет Ивана-да-Марьи. Пожениться в день летнего солнцестояния издревле считается хорошей приметой, поэтому многие в этот день вступали в брак. Есть примета, что любое желание, загаданное на летнее солнцестояние, исполнится. Для этого загадавший должен перелезть через 12 заборов. По народным приметам рожденные в день летнего солнцестояния обязательно будут счастливыми, ведь они находятся под защитой Солнца. Материал подготовлен на основе открытых источников

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