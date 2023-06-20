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Грузинские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках

Грузинские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках

Чемпион Грузии по футболу, тбилисское "Динамо" сыграет с казахстанской "Астаной" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T21:38+0400

2023-06-20T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузинские футбольные клубы узнали соперников по квалификационным раундам Лиги чемпионов и Лиги конференций сезона 2023/24. Жеребьевка прошла в швейцарском городе Ньон 20 июня. Чемпион Грузии по футболу, тбилисское "Динамо" сыграет с казахстанской "Астаной" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов. Матчи отборочного этапа состоятся 11 и 12 июля, а ответные – спустя неделю, 18 и 19 июля. Первый матч "Динамо" Тбилиси проведет в гостях. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги конференций. Названа дата проведения турнира на Суперкубок Грузии по футболу >>Определились соперники еще трех грузинских клубов в Лиге конференций: "Динамо" Батуми, "Торпедо" Кутаиси и "Дила" Гори.Матчи отборочного этапа пройдут 13 и 20 июля. Команда, названная первой в паре, проведет первую встречу на своем поле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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