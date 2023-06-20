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Матч между сборными Грузии и Шотландии прервали из-за дождя
Матч между сборными Грузии и Шотландии прервали из-за дождя
На шестой минуте шотландцы открыли счет после подачи углового, а затем игру остановили 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T23:27+0400
2023-06-20T23:27+0400
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сборная грузии по футболу
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Встреча лидеров группы А отборочного этапа Евро-2024 между сборными Шотландии и Грузии была остановлена на 7-й минуте из-за дождя в Глазго. Игра началась в сложных погодных условиях – катать мяч по полю было невозможно из-за дождя. На шестой минуте шотландцы открыли счет после подачи углового – гол забил точный удар Каллума МакГрегора. После этого по просьбе тренера сборной Грузии Вили Саньоли венгерский арбитр матча остановил игру. Главный арбитр матча приостановил игру на 20 минут до окончательного решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, шотландия, дождь, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, новости, грузия, шотландия, дождь, футбол, сборная грузии по футболу

Матч между сборными Грузии и Шотландии прервали из-за дождя

23:27 20.06.2023
© courtesy of Lasha KuprashviliСборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2023
© courtesy of Lasha Kuprashvili
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На шестой минуте шотландцы открыли счет после подачи углового, а затем игру остановили
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Встреча лидеров группы А отборочного этапа Евро-2024 между сборными Шотландии и Грузии была остановлена на 7-й минуте из-за дождя в Глазго.
Игра началась в сложных погодных условиях – катать мяч по полю было невозможно из-за дождя. На шестой минуте шотландцы открыли счет после подачи углового – гол забил точный удар Каллума МакГрегора.
После этого по просьбе тренера сборной Грузии Вили Саньоли венгерский арбитр матча остановил игру.
Главный арбитр матча приостановил игру на 20 минут до окончательного решения.
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