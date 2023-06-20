https://sputnik-georgia.ru/20230620/naelas-obeschaniyami-zapada-i-khochet-vnov-vernutsya-na-rynki-sng--lukashenko-o-gruzii-278745644.html

"Наелась" обещаниями Запада и хочет вновь вернуться на рынки СНГ – Лукашенко о Грузии

"Наелась" обещаниями Запада и хочет вновь вернуться на рынки СНГ – Лукашенко о Грузии

Если на Западе что-то и предложат, то только в обмен на ресурсы или на проведение выгодного для Запада политического курса, заявил Лукашенко 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T15:05+0400

2023-06-20T15:05+0400

2023-06-20T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузинские власти "наелись" обещаниями Запада и желают вернуться на рынки постсоветских стран, заявил на встрече с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. "И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок", – утверждает Лукашенко.Если на Западе что-то и собираются предложить, то исключительно в обмен на ресурсы или на проведение выгодного для Запада политического курса, считает Лукашенко.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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