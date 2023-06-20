https://sputnik-georgia.ru/20230620/narodnye-primety-na-fedora-kolodeznika-2023-chto-nelzya-delat-21-iyunya-278761844.html

Народные приметы на Федора Колодезника 2023: что нельзя делать 21 июня?

Народные приметы на Федора Колодезника 2023: что нельзя делать 21 июня?

Православная церковь 21 июня поминает великомученика Феодора Стратилата, жившего в III–IV веках 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T21:20+0400

2023-06-20T21:20+0400

2023-06-20T21:20+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262331864_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ec45a1fcfe1d766ff4e69c5e07917bac.jpg

Праздник в народе называют Федоров день, или Федор Колодезник, с ним связано много запретов и примет. Что нельзя делать на Федора Колодезника: о народных приметах 21 июня читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам делать в день Федора Колодезника тяжелую физическую работу и перенапрягаться нельзя – все усилия, приложенные 21 июня, будут тщетными. Нельзя на Федора Колодезника готовить блюда из теста – по народным приметам выпечка 21 июня получается невкусной. На Федора Колодезника нельзя выяснять отношения – ссориться, ругаться или делать друг другу больно, так как слова 21 июня обладают магической силой и забыть обиду или простить будет сложно. По приметам на Федора Колодезника нельзя отказывать нуждающимся в помощи, чтобы самому не пополнить их ряды. Нельзя на Федора Колодезника принимать важные решения, касающиеся дальнейшей жизни – реализовать задуманное будет крайне сложно. Нельзя 21 июня смотреть в воде на свое отражение – это плохая примета, предсказывающая крутой поворот в жизни не в лучшую сторону. Народные приметы Народные приметы на Федора Колодезника связаны также с погодой и урожаем. Например, сенокос будет сложным, если 21 июня началась гроза. Непогода затянется надолго, если дождь пойдет на Федора Колодезника, а если по небу плывет много облаков – это явная примета, что погода летом будет нестабильной и замучает то засухой, то дождями. День предстоит теплый и солнечный, если на Федора Колодезника с утра много росы, ну а если вьюны головки опустили – это явная примета, что скоро пойдет дождь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников