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Народные приметы на Федора Колодезника 2023: что нельзя делать 21 июня?
Народные приметы на Федора Колодезника 2023: что нельзя делать 21 июня?
Православная церковь 21 июня поминает великомученика Феодора Стратилата, жившего в III–IV веках 20.06.2023, Sputnik Грузия
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Праздник в народе называют Федоров день, или Федор Колодезник, с ним связано много запретов и примет. Что нельзя делать на Федора Колодезника: о народных приметах 21 июня читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам делать в день Федора Колодезника тяжелую физическую работу и перенапрягаться нельзя – все усилия, приложенные 21 июня, будут тщетными. Нельзя на Федора Колодезника готовить блюда из теста – по народным приметам выпечка 21 июня получается невкусной. На Федора Колодезника нельзя выяснять отношения – ссориться, ругаться или делать друг другу больно, так как слова 21 июня обладают магической силой и забыть обиду или простить будет сложно. По приметам на Федора Колодезника нельзя отказывать нуждающимся в помощи, чтобы самому не пополнить их ряды. Нельзя на Федора Колодезника принимать важные решения, касающиеся дальнейшей жизни – реализовать задуманное будет крайне сложно. Нельзя 21 июня смотреть в воде на свое отражение – это плохая примета, предсказывающая крутой поворот в жизни не в лучшую сторону. Народные приметы Народные приметы на Федора Колодезника связаны также с погодой и урожаем. Например, сенокос будет сложным, если 21 июня началась гроза. Непогода затянется надолго, если дождь пойдет на Федора Колодезника, а если по небу плывет много облаков – это явная примета, что погода летом будет нестабильной и замучает то засухой, то дождями. День предстоит теплый и солнечный, если на Федора Колодезника с утра много росы, ну а если вьюны головки опустили – это явная примета, что скоро пойдет дождь. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников

Народные приметы на Федора Колодезника 2023: что нельзя делать 21 июня?

21:20 20.06.2023
© photo: Sputnik / StringerМетехская церковь
Метехская церковь - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Православная церковь 21 июня поминает великомученика Феодора Стратилата, жившего в III–IV веках
Праздник в народе называют Федоров день, или Федор Колодезник, с ним связано много запретов и примет.
Что нельзя делать на Федора Колодезника: о народных приметах 21 июня читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам делать в день Федора Колодезника тяжелую физическую работу и перенапрягаться нельзя – все усилия, приложенные 21 июня, будут тщетными.
Нельзя на Федора Колодезника готовить блюда из теста – по народным приметам выпечка 21 июня получается невкусной.
На Федора Колодезника нельзя выяснять отношения – ссориться, ругаться или делать друг другу больно, так как слова 21 июня обладают магической силой и забыть обиду или простить будет сложно.

День Федора Колодезника в 2023 году совпадает с летним солнцестоянием, поэтому носить в этот день темную одежду нельзя – по народным приметам нарушители могут потерять удачу и здоровье.

По приметам на Федора Колодезника нельзя отказывать нуждающимся в помощи, чтобы самому не пополнить их ряды.
Нельзя на Федора Колодезника принимать важные решения, касающиеся дальнейшей жизни – реализовать задуманное будет крайне сложно.
Нельзя 21 июня смотреть в воде на свое отражение – это плохая примета, предсказывающая крутой поворот в жизни не в лучшую сторону.

Народные приметы

Народные приметы на Федора Колодезника связаны также с погодой и урожаем. Например, сенокос будет сложным, если 21 июня началась гроза.
Непогода затянется надолго, если дождь пойдет на Федора Колодезника, а если по небу плывет много облаков – это явная примета, что погода летом будет нестабильной и замучает то засухой, то дождями.
День предстоит теплый и солнечный, если на Федора Колодезника с утра много росы, ну а если вьюны головки опустили – это явная примета, что скоро пойдет дождь.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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