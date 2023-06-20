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Наводнение в Иране: есть жертвы и пропавшие
Наводнение в Иране: есть жертвы и пропавшие
За последний месяц спасателями Красного Полумесяца в лечебные центры доставлены 14 пострадавших и больных, в том числе 2 беременные женщины 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T13:28+0400
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2023-06-20T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Жертвами наводнений в Иране стали 19 человек, трое пропали без вести, сообщил глава Организации службы спасения Общества Красного Полумесяца Исламской республики Бабак Махмуди.За последний месяц на центральный и северный Иран обрушились проливные дожди, вызвав наводнения, которые привели к человеческим жертвам и большому ущербу. "За прошедшие 27 дней спасателями Красного Полумесяца в лечебные центры доставлены 14 пострадавших и больных (в том числе 2 беременные женщины). Троим пострадавшим оказана необходимая догоспитальная помощь на месте происшествия", – сказал Махмуди.До настоящего момента спасательные службы оказали помощь почти 50 тысячам пострадавших в 23 провинциях страны, отметил руководитель организации. Всего в Иране 31 провинция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, иран
Наводнение в Иране: есть жертвы и пропавшие
13:28 20.06.2023 (обновлено: 13:34 20.06.2023)
За последний месяц спасателями Красного Полумесяца в лечебные центры доставлены 14 пострадавших и больных, в том числе 2 беременные женщины
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Жертвами наводнений в Иране стали 19 человек, трое пропали без вести, сообщил глава Организации службы спасения Общества Красного Полумесяца Исламской республики Бабак Махмуди.
За последний месяц на центральный и северный Иран обрушились проливные дожди, вызвав наводнения, которые привели к человеческим жертвам и большому ущербу.
"За прошедшие 27 дней спасателями Красного Полумесяца в лечебные центры доставлены 14 пострадавших и больных (в том числе 2 беременные женщины). Троим пострадавшим оказана необходимая догоспитальная помощь на месте происшествия", – сказал Махмуди.
До настоящего момента спасательные службы оказали помощь почти 50 тысячам пострадавших в 23 провинциях страны, отметил руководитель организации. Всего в Иране 31 провинция.