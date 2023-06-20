https://sputnik-georgia.ru/20230620/navodnenie-v-irane-est-zhertvy-i-propavshie-278738174.html

Наводнение в Иране: есть жертвы и пропавшие

Наводнение в Иране: есть жертвы и пропавшие

За последний месяц спасателями Красного Полумесяца в лечебные центры доставлены 14 пострадавших и больных, в том числе 2 беременные женщины 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Жертвами наводнений в Иране стали 19 человек, трое пропали без вести, сообщил глава Организации службы спасения Общества Красного Полумесяца Исламской республики Бабак Махмуди.За последний месяц на центральный и северный Иран обрушились проливные дожди, вызвав наводнения, которые привели к человеческим жертвам и большому ущербу. "За прошедшие 27 дней спасателями Красного Полумесяца в лечебные центры доставлены 14 пострадавших и больных (в том числе 2 беременные женщины). Троим пострадавшим оказана необходимая догоспитальная помощь на месте происшествия", – сказал Махмуди.До настоящего момента спасательные службы оказали помощь почти 50 тысячам пострадавших в 23 провинциях страны, отметил руководитель организации. Всего в Иране 31 провинция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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