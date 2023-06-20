https://sputnik-georgia.ru/20230620/obvinyaemogo-v-torgovle-nesovershennoletnimi-zaderzhali-v-gruzii-278736755.html

Обвиняемого в торговле несовершеннолетними задержали в Грузии

Обвиняемого в торговле несовершеннолетними задержали в Грузии

Обвиняемый заставлял пасынков искать в мусорках различные предметы, которые можно сдать за деньги, и всю сумму забирал себе 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T12:40+0400

2023-06-20T12:40+0400

2023-06-20T12:40+0400

грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Полиция задержала обвиняемого в торговле несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.Следствие установило, что в прошлом судимый 38-летний мужчина для получения материальной выгоды систематически эксплуатировал как рабочую силу своих пасынков 16 и 17 лет. Обвиняемый заставлял их собирать из мусорных контейнеров различные предметы и сдавать их, заработанные деньги он полностью присваивал себе. Если несовершеннолетние не подчинялись ему, он применял физическую силу. Ведется следствие по статье "Торговля людьми (треффикинг)", преступление предусматривает лишение свободы на срок от 14 до 17 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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