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Остановите убийства бездомных животных: общество требует наказания для виновных – фото
Остановите убийства бездомных животных: общество требует наказания для виновных – фото
Проблема жестокого обращения с животными оказалась в центре внимания грузинского общества после жестокого убийства собаки в городе Цалка на юге Грузии 20.06.2023, Sputnik Грузия
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Теперь защитники животных проводят акции протеста, требуя от правительства Грузии решительных мер против тех, кто убивает или мучает бездомных собак и кошек.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, акции протеста, собаки, животные, домашние животные, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, акции протеста, собаки, животные, домашние животные, фото

Остановите убийства бездомных животных: общество требует наказания для виновных – фото

12:44 20.06.2023 (обновлено: 13:12 20.06.2023)
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Проблема жестокого обращения с животными оказалась в центре внимания грузинского общества после жестокого убийства собаки в городе Цалка на юге Грузии
Теперь защитники животных проводят акции протеста, требуя от правительства Грузии решительных мер против тех, кто убивает или мучает бездомных собак и кошек.
© photo: Sputnik / Stringer

Четвероногие друзья тоже участники акции протеста.

Четвероногие друзья тоже участники акции протеста. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Четвероногие друзья тоже участники акции протеста.

© photo: Sputnik / Stringer

Вместе с хозяевами домашние питомцы выступают в защиту своих собратьев.

Вместе с хозяевами домашние питомцы выступают в защиту своих собратьев. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

Вместе с хозяевами домашние питомцы выступают в защиту своих собратьев.

© photo: Sputnik / Stringer

Представители молодежи - самые активные участники акции против жестокого обращения с домашними животными.

Представители молодежи - самые активные участники акции против жестокого обращения с домашними животными. - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

Представители молодежи - самые активные участники акции против жестокого обращения с домашними животными.

© photo: Sputnik / Stringer

Акция против жестокого обращения с домашними животными была необычной ввиду своего формата - почти каждый участник акции привел своего питомца.

Акция против жестокого обращения с домашними животными была необычной ввиду своего формата - почти каждый участник акции привел своего питомца. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

Акция против жестокого обращения с домашними животными была необычной ввиду своего формата - почти каждый участник акции привел своего питомца.

© photo: Sputnik / Stringer

На акцию протеста многие жители Тбилиси также приходили целыми семьями с детьми.

На акцию протеста многие жители Тбилиси также приходили целыми семьями с детьми. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

На акцию протеста многие жители Тбилиси также приходили целыми семьями с детьми.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди вышли на улицы, чтобы сказать "Нет!" нападениям и убийствам бездомных собак.

Люди вышли на улицы, чтобы сказать &quot;Нет!&quot; нападениям и убийствам бездомных собак. - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

Люди вышли на улицы, чтобы сказать "Нет!" нападениям и убийствам бездомных собак.

© photo: Sputnik / Stringer

За последнее время в Грузии произошло несколько случаев убийства бродячих собак.

За последнее время в Грузии произошло несколько случаев убийства бродячих собак. - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

За последнее время в Грузии произошло несколько случаев убийства бродячих собак.

© photo: Sputnik / Stringer

Последний такой случай был в городе Цалка на юге Грузии, что вызвало протесты в обществе.

Последний такой случай был в городе Цалка на юге Грузии, что вызвало протесты в обществе. - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

Последний такой случай был в городе Цалка на юге Грузии, что вызвало протесты в обществе.

© photo: Sputnik / Stringer

В городе Цалка мужчина из охотничьего ружья застрелил бездомную собаку, когда та лежала на улице.

В городе Цалка мужчина из охотничьего ружья застрелил бездомную собаку, когда та лежала на улице. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

В городе Цалка мужчина из охотничьего ружья застрелил бездомную собаку, когда та лежала на улице.

© photo: Sputnik / Stringer

Мужчина выстрелил в собаку вначале из машины, а потом, выйдя наружу, добил пса несколькими выстрелами.

Мужчина выстрелил в собаку вначале из машины, а потом, выйдя наружу, добил пса несколькими выстрелами. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

Мужчина выстрелил в собаку вначале из машины, а потом, выйдя наружу, добил пса несколькими выстрелами.

© photo: Sputnik / Stringer

Общество в негодовании. Как можно допустить такое?

Общество в негодовании. Как можно допустить такое? - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

Общество в негодовании. Как можно допустить такое?

© photo: Sputnik / Stringer

Участники протестов требуют жестокого наказания для тех, кто убивает и мучает животных.

Участники протестов требуют жестокого наказания для тех, кто убивает и мучает животных. - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

Участники протестов требуют жестокого наказания для тех, кто убивает и мучает животных.

© photo: Sputnik / Stringer

Возможно, в будущем наказание за такого рода преступления в Грузии будет ужесточено.

Возможно, в будущем наказание за такого рода преступления в Грузии будет ужесточено. - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Stringer

Возможно, в будущем наказание за такого рода преступления в Грузии будет ужесточено.

© photo: Sputnik / Stringer

Пока же главное - дать понять всем, что случаи убийства бездомных животных не останутся безнаказанными.

Пока же главное - дать понять всем, что случаи убийства бездомных животных не останутся безнаказанными. - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Stringer

Пока же главное - дать понять всем, что случаи убийства бездомных животных не останутся безнаказанными.

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