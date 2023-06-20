Остановите убийства бездомных животных: общество требует наказания для виновных – фото
Четвероногие друзья тоже участники акции протеста.
Четвероногие друзья тоже участники акции протеста.
Вместе с хозяевами домашние питомцы выступают в защиту своих собратьев.
Вместе с хозяевами домашние питомцы выступают в защиту своих собратьев.
Представители молодежи - самые активные участники акции против жестокого обращения с домашними животными.
Представители молодежи - самые активные участники акции против жестокого обращения с домашними животными.
Акция против жестокого обращения с домашними животными была необычной ввиду своего формата - почти каждый участник акции привел своего питомца.
Акция против жестокого обращения с домашними животными была необычной ввиду своего формата - почти каждый участник акции привел своего питомца.
На акцию протеста многие жители Тбилиси также приходили целыми семьями с детьми.
На акцию протеста многие жители Тбилиси также приходили целыми семьями с детьми.
Люди вышли на улицы, чтобы сказать "Нет!" нападениям и убийствам бездомных собак.
Люди вышли на улицы, чтобы сказать "Нет!" нападениям и убийствам бездомных собак.
За последнее время в Грузии произошло несколько случаев убийства бродячих собак.
За последнее время в Грузии произошло несколько случаев убийства бродячих собак.
Последний такой случай был в городе Цалка на юге Грузии, что вызвало протесты в обществе.
Последний такой случай был в городе Цалка на юге Грузии, что вызвало протесты в обществе.
В городе Цалка мужчина из охотничьего ружья застрелил бездомную собаку, когда та лежала на улице.
В городе Цалка мужчина из охотничьего ружья застрелил бездомную собаку, когда та лежала на улице.
Мужчина выстрелил в собаку вначале из машины, а потом, выйдя наружу, добил пса несколькими выстрелами.
Мужчина выстрелил в собаку вначале из машины, а потом, выйдя наружу, добил пса несколькими выстрелами.
Общество в негодовании. Как можно допустить такое?
Общество в негодовании. Как можно допустить такое?
Участники протестов требуют жестокого наказания для тех, кто убивает и мучает животных.
Участники протестов требуют жестокого наказания для тех, кто убивает и мучает животных.
Возможно, в будущем наказание за такого рода преступления в Грузии будет ужесточено.
Возможно, в будущем наказание за такого рода преступления в Грузии будет ужесточено.
Пока же главное - дать понять всем, что случаи убийства бездомных животных не останутся безнаказанными.
Пока же главное - дать понять всем, что случаи убийства бездомных животных не останутся безнаказанными.