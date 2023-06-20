https://sputnik-georgia.ru/20230620/ostanovite-ubiystva-bezdomnykh-zhivotnykh-obschestvo-trebuet-nakazaniya-dlya-vinovnykh---foto-278732502.html

Остановите убийства бездомных животных: общество требует наказания для виновных – фото

Остановите убийства бездомных животных: общество требует наказания для виновных – фото

Проблема жестокого обращения с животными оказалась в центре внимания грузинского общества после жестокого убийства собаки в городе Цалка на юге Грузии 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T12:44+0400

2023-06-20T12:44+0400

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Теперь защитники животных проводят акции протеста, требуя от правительства Грузии решительных мер против тех, кто убивает или мучает бездомных собак и кошек.

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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, акции протеста, собаки, животные, домашние животные, фото