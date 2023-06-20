https://sputnik-georgia.ru/20230620/popov-ob-okhote-vks-rossii-na-tekhniku-vsu-f-16-dlya-kieva-i-novom-rossiyskom-samolete-278737852.html

Попов об охоте ВКС России на технику ВСУ, F-16 для Киева и новом российском самолете

Попов об охоте ВКС России на технику ВСУ, F-16 для Киева и новом российском самолете

Украина пошла в наступление практически без ПВО и авиации, а потому ежедневно теряет огромное количество техники и людей, при этом не добиваясь успехов 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T13:07+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов. Как российские вертолеты охотятся за техникой ВСУ, поставленной странами НАТО? Когда Запад может передать Украине истребители F-16 или F-18? Когда у России появятся полностью отечественные пассажирские самолеты? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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