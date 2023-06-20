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Попов об охоте ВКС России на технику ВСУ, F-16 для Киева и новом российском самолете
Попов об охоте ВКС России на технику ВСУ, F-16 для Киева и новом российском самолете
Украина пошла в наступление практически без ПВО и авиации, а потому ежедневно теряет огромное количество техники и людей, при этом не добиваясь успехов 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T13:07+0400
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2023-06-20T13:10+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов. Как российские вертолеты охотятся за техникой ВСУ, поставленной странами НАТО? Когда Запад может передать Украине истребители F-16 или F-18? Когда у России появятся полностью отечественные пассажирские самолеты? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, украина, киев, вкс, нато, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, украина, киев, вкс, нато, в мире, видео
Попов об охоте ВКС России на технику ВСУ, F-16 для Киева и новом российском самолете
13:07 20.06.2023 (обновлено: 13:10 20.06.2023)
Украина пошла в наступление практически без ПВО и авиации, а потому ежедневно теряет огромное количество техники и людей, при этом не добиваясь успехов
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов.
Как российские вертолеты охотятся за техникой ВСУ, поставленной странами НАТО? Когда Запад может передать Украине истребители F-16 или F-18? Когда у России появятся полностью отечественные пассажирские самолеты?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.