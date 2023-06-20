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Последствия непогоды – в Поти без воды останутся десятки тысяч жителей
Последствия непогоды – в Поти без воды останутся десятки тысяч жителей
Из-за проливных дождей и града с начала лета пострадали города и села страны 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T18:52+0400
2023-06-20T18:52+0400
2023-06-20T18:52+0400
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новости
погода
общество
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вода
объединенная компания по водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Сильные проливные дожди создали проблемы на головном сооружении Балда в регионе Самегрело-Земо Сванети, из-за чего около 23 тысяч абонентов города Поти и близлежащих сел на сутки остались без подачи питьевой воды, говорится в сообщении Компании объединенного водоснабжения. Местным жителям отключили воду 20 июня с 14:00. Подача воды планируется с 14:00 21 июня. Июнь в Грузии выдался дождливым. Из-за проливных дождей и града пострадали города и села страны. Повреждена инфраструктура, дороги, приусадебные угодья, автомобили. Соответствующие службы продолжают работу для ликвидации последствии стихии. Тем временем синоптики пока не прогнозируют улучшения погоды и предупреждают о дождливых днях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, общество, поти, вода, объединенная компания по водоснабжению грузии
грузия, новости, погода, общество, поти, вода, объединенная компания по водоснабжению грузии
Последствия непогоды – в Поти без воды останутся десятки тысяч жителей
Из-за проливных дождей и града с начала лета пострадали города и села страны
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Сильные проливные дожди создали проблемы на головном сооружении Балда в регионе Самегрело-Земо Сванети, из-за чего около 23 тысяч абонентов города Поти и близлежащих сел на сутки остались без подачи питьевой воды, говорится в сообщении Компании объединенного водоснабжения.
Местным жителям отключили воду 20 июня с 14:00. Подача воды планируется с 14:00 21 июня.
"Техническая служба сервис-центра Самегрело Компании объединенного водоснабжения активно работает, чтобы восстановить подачу воды местному населению в кратчайшие сроки", – говорится в заявлении.
Июнь в Грузии выдался дождливым. Из-за проливных дождей и града пострадали города и села страны. Повреждена инфраструктура, дороги, приусадебные угодья, автомобили. Соответствующие службы продолжают работу для ликвидации последствии стихии.
Тем временем синоптики пока не прогнозируют улучшения погоды и предупреждают о дождливых днях.