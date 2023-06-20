https://sputnik-georgia.ru/20230620/posledstviya-nepogody--v-poti-bez-vody-ostanutsya-desyatki-tysyach-zhiteley-278758989.html

Последствия непогоды – в Поти без воды останутся десятки тысяч жителей

Последствия непогоды – в Поти без воды останутся десятки тысяч жителей

Из-за проливных дождей и града с начала лета пострадали города и села страны 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T18:52+0400

2023-06-20T18:52+0400

2023-06-20T18:52+0400

грузия

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общество

поти

вода

объединенная компания по водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Сильные проливные дожди создали проблемы на головном сооружении Балда в регионе Самегрело-Земо Сванети, из-за чего около 23 тысяч абонентов города Поти и близлежащих сел на сутки остались без подачи питьевой воды, говорится в сообщении Компании объединенного водоснабжения. Местным жителям отключили воду 20 июня с 14:00. Подача воды планируется с 14:00 21 июня. Июнь в Грузии выдался дождливым. Из-за проливных дождей и града пострадали города и села страны. Повреждена инфраструктура, дороги, приусадебные угодья, автомобили. Соответствующие службы продолжают работу для ликвидации последствии стихии. Тем временем синоптики пока не прогнозируют улучшения погоды и предупреждают о дождливых днях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, общество, поти, вода, объединенная компания по водоснабжению грузии