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С требованием повышения зарплат шахтеры устроили шествие по Тбилиси – видео
С требованием повышения зарплат шахтеры устроили шествие по Тбилиси – видео
Бастующие шахтеры из Чиатура продолжают акцию протеста в столице Грузии. Они установили палатки у здания парламента Грузии, а во вторник устроили шествие к... 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T20:15+0400
2023-06-20T20:15+0400
2023-06-20T20:33+0400
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чиатура
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В то же время руководство компании сделало заявление в связи с забастовкой шахтеров. "Мы предложили повышение зарплат на 5%, их требование – 20%. Компания уже многие годы работает в убыток в Чиатура. Мы готовы пригласить независимого аудитора для изучения финансового положения компании и наличия у нее ресурсов для дополнительного 15-процентного повышения заработной платы", – сказал гендиректор компании Лаша Тутберидзе.Он отметил, что компания каждый год повышает зарплату сотрудникам на столько, сколько составляет годовая инфляция, но сейчас ресурсов нет. Убыток компании оценивается в $12 млн, а повышение зарплат обойдется в $10 млн в год.
чиатура
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, акции протеста, шахтеры, чиатура, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, акции протеста, шахтеры, чиатура, видео
С требованием повышения зарплат шахтеры устроили шествие по Тбилиси – видео
20:15 20.06.2023 (обновлено: 20:33 20.06.2023)
Бастующие шахтеры из Чиатура продолжают акцию протеста в столице Грузии. Они установили палатки у здания парламента Грузии, а во вторник устроили шествие к зданию компании Georgian Manganese Holding
В то же время руководство компании сделало заявление в связи с забастовкой шахтеров. "Мы предложили повышение зарплат на 5%, их требование – 20%. Компания уже многие годы работает в убыток в Чиатура. Мы готовы пригласить независимого аудитора для изучения финансового положения компании и наличия у нее ресурсов для дополнительного 15-процентного повышения заработной платы", – сказал гендиректор компании Лаша Тутберидзе.
Он отметил, что компания каждый год повышает зарплату сотрудникам на столько, сколько составляет годовая инфляция, но сейчас ресурсов нет. Убыток компании оценивается в $12 млн, а повышение зарплат обойдется в $10 млн в год.