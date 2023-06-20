https://sputnik-georgia.ru/20230620/sekretnyy-podzemnyy-tonnel-k-reke-kura-v-samom-tsentre-tbilisi---foto-278744859.html

"Секретный" подземный тоннель к реке Кура в самом центре Тбилиси – фото

"Секретный" подземный тоннель к реке Кура в самом центре Тбилиси – фото

Мало кто еще знает, что из ущелья Легвтахеви в туристическом центре Тбилиси можно попасть прямо к реке Кура, пройдя по подземному тоннелю несколько десятков... 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T14:35+0400

2023-06-20T14:35+0400

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Старинный тоннель теперь превращен в туристическую достопримечательность. Но следует учитывать, что он открыт не всегда.

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