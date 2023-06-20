"Секретный" подземный тоннель к реке Кура в самом центре Тбилиси – фото
Это ущелье Легвтахеви в районе серных бань в туристическом центре Тбилиси.
Это ущелье Легвтахеви в районе серных бань в туристическом центре Тбилиси.
Из ущелья через такой тоннель можно попасть к реке Кура.
Из ущелья через такой тоннель можно попасть к реке Кура.
Но мало кто пока знает про эту туристическую достопримечательность.
Но мало кто пока знает про эту туристическую достопримечательность.
Зато тоннель широко известен среди гидов, которые водят сюда экскурсии.
Зато тоннель широко известен среди гидов, которые водят сюда экскурсии.
Железная решетка в ущелье, через которую можно попасть в тоннель, время от времени бывает закрыта.
Железная решетка в ущелье, через которую можно попасть в тоннель, время от времени бывает закрыта.
Связанно это с тем, что когда уровень воды в реке Кура очень поднимается, то часть тоннеля затапливает водой
Связанно это с тем, что когда уровень воды в реке Кура очень поднимается, то часть тоннеля затапливает водой
Но если повезет, то попасть в тоннель можно будет с первой попытки.
Но если повезет, то попасть в тоннель можно будет с первой попытки.
По дороге к реке в тоннеле расположены вот такие туристические "оазисы".
По дороге к реке в тоннеле расположены вот такие туристические "оазисы".
Всюду посетителей сопровождают различные изображения.
Всюду посетителей сопровождают различные изображения.
Этот мостик лежит на случай, если в тоннеле скопится вода, через которую надо перейти.
Этот мостик лежит на случай, если в тоннеле скопится вода, через которую надо перейти.
Однако вода тут не поднимается высоко. Но в любом случае соблюдаются все меры предосторожности.
Однако вода тут не поднимается высоко. Но в любом случае соблюдаются все меры предосторожности.
В ущелье необычно, и когда туристы оказываются тут впервые, их охватывает восторг.
В ущелье необычно, и когда туристы оказываются тут впервые, их охватывает восторг.
Конечно, это же такое приключение!
Конечно, это же такое приключение!
Когда же наконец посетители выходят из тоннеля, они оказываются у пристани, с которой по Куре отправляются прогулочные катера.
Когда же наконец посетители выходят из тоннеля, они оказываются у пристани, с которой по Куре отправляются прогулочные катера.