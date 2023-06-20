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"Секретный" подземный тоннель к реке Кура в самом центре Тбилиси – фото
"Секретный" подземный тоннель к реке Кура в самом центре Тбилиси – фото
Мало кто еще знает, что из ущелья Легвтахеви в туристическом центре Тбилиси можно попасть прямо к реке Кура, пройдя по подземному тоннелю несколько десятков... 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T14:35+0400
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Старинный тоннель теперь превращен в туристическую достопримечательность. Но следует учитывать, что он открыт не всегда.
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фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, тбилиси, новости, фото

"Секретный" подземный тоннель к реке Кура в самом центре Тбилиси – фото

14:35 20.06.2023 (обновлено: 14:45 20.06.2023)
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Мало кто еще знает, что из ущелья Легвтахеви в туристическом центре Тбилиси можно попасть прямо к реке Кура, пройдя по подземному тоннелю несколько десятков метров
Старинный тоннель теперь превращен в туристическую достопримечательность. Но следует учитывать, что он открыт не всегда.
© photo: Sputnik / Stringer

Это ущелье Легвтахеви в районе серных бань в туристическом центре Тбилиси.

Это ущелье Легвтахеви в районе серных бань в туристическом центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Это ущелье Легвтахеви в районе серных бань в туристическом центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Из ущелья через такой тоннель можно попасть к реке Кура.

Из ущелья через такой тоннель можно попасть к реке Кура. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

Из ущелья через такой тоннель можно попасть к реке Кура.

© photo: Sputnik / Stringer

Но мало кто пока знает про эту туристическую достопримечательность.

Но мало кто пока знает про эту туристическую достопримечательность. - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

Но мало кто пока знает про эту туристическую достопримечательность.

© photo: Sputnik / Stringer

Зато тоннель широко известен среди гидов, которые водят сюда экскурсии.

Зато тоннель широко известен среди гидов, которые водят сюда экскурсии. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

Зато тоннель широко известен среди гидов, которые водят сюда экскурсии.

© photo: Sputnik / Stringer

Железная решетка в ущелье, через которую можно попасть в тоннель, время от времени бывает закрыта.

Железная решетка в ущелье, через которую можно попасть в тоннель, время от времени бывает закрыта. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

Железная решетка в ущелье, через которую можно попасть в тоннель, время от времени бывает закрыта.

© photo: Sputnik / Stringer

Связанно это с тем, что когда уровень воды в реке Кура очень поднимается, то часть тоннеля затапливает водой

Связанно это с тем, что когда уровень воды в реке Кура очень поднимается, то часть тоннеля затапливает водой - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

Связанно это с тем, что когда уровень воды в реке Кура очень поднимается, то часть тоннеля затапливает водой

© photo: Sputnik / Stringer

Но если повезет, то попасть в тоннель можно будет с первой попытки.

Но если повезет, то попасть в тоннель можно будет с первой попытки. - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

Но если повезет, то попасть в тоннель можно будет с первой попытки.

© photo: Sputnik / Stringer

По дороге к реке в тоннеле расположены вот такие туристические "оазисы".

По дороге к реке в тоннеле расположены вот такие туристические &quot;оазисы&quot;. - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

По дороге к реке в тоннеле расположены вот такие туристические "оазисы".

© photo: Sputnik / Stringer

Всюду посетителей сопровождают различные изображения.

Всюду посетителей сопровождают различные изображения. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

Всюду посетителей сопровождают различные изображения.

© photo: Sputnik / Stringer

Этот мостик лежит на случай, если в тоннеле скопится вода, через которую надо перейти.

Этот мостик лежит на случай, если в тоннеле скопится вода, через которую надо перейти. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

Этот мостик лежит на случай, если в тоннеле скопится вода, через которую надо перейти.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако вода тут не поднимается высоко. Но в любом случае соблюдаются все меры предосторожности.

Однако вода тут не поднимается высоко. Но в любом случае соблюдаются все меры предосторожности. - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

Однако вода тут не поднимается высоко. Но в любом случае соблюдаются все меры предосторожности.

© photo: Sputnik / Stringer

В ущелье необычно, и когда туристы оказываются тут впервые, их охватывает восторг.

В ущелье необычно, и когда туристы оказываются тут впервые, их охватывает восторг. - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

В ущелье необычно, и когда туристы оказываются тут впервые, их охватывает восторг.

© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, это же такое приключение!

Конечно, это же такое приключение! - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, это же такое приключение!

© photo: Sputnik / Stringer

Когда же наконец посетители выходят из тоннеля, они оказываются у пристани, с которой по Куре отправляются прогулочные катера.

Когда же наконец посетители выходят из тоннеля, они оказываются у пристани, с которой по Куре отправляются прогулочные катера. - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Stringer

Когда же наконец посетители выходят из тоннеля, они оказываются у пристани, с которой по Куре отправляются прогулочные катера.

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