https://sputnik-georgia.ru/20230620/sosnovskiy-o-vragakh-frg-novoy-versii-zapada-po-severnym-potokam-i-raskole-germanii-278728941.html

Сосновский о врагах ФРГ, новой версии Запада по "Северным потокам" и расколе Германии

Сосновский о врагах ФРГ, новой версии Запада по "Северным потокам" и расколе Германии

Новая немецкая стратегия национальной безопасности, где Россия названа главной угрозой для ФРГ, не дает никакой информации о планах Германии и представляет из... 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T09:32+0400

2023-06-20T09:32+0400

2023-06-20T09:32+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Александр Сосновский.Какие страны немецкие власти считают своими врагами? Почему ФРГ закупает израильские системы ПВО вместо своих же разрекламированных Iris-T? Как рост популярности партии "Альтернатива для Германии" может привести страну к внутриполитическому кризису? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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