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Сосновский о врагах ФРГ, новой версии Запада по "Северным потокам" и расколе Германии
Сосновский о врагах ФРГ, новой версии Запада по "Северным потокам" и расколе Германии
Новая немецкая стратегия национальной безопасности, где Россия названа главной угрозой для ФРГ, не дает никакой информации о планах Германии и представляет из... 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T09:32+0400
2023-06-20T09:32+0400
2023-06-20T09:32+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Александр Сосновский.Какие страны немецкие власти считают своими врагами? Почему ФРГ закупает израильские системы ПВО вместо своих же разрекламированных Iris-T? Как рост популярности партии "Альтернатива для Германии" может привести страну к внутриполитическому кризису? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, в мире, германия, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, германия, видео
Сосновский о врагах ФРГ, новой версии Запада по "Северным потокам" и расколе Германии
Новая немецкая стратегия национальной безопасности, где Россия названа главной угрозой для ФРГ, не дает никакой информации о планах Германии и представляет из себя чисто символический документ
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Александр Сосновский.
Какие страны немецкие власти считают своими врагами? Почему ФРГ закупает израильские системы ПВО вместо своих же разрекламированных Iris-T? Как рост популярности партии "Альтернатива для Германии" может привести страну к внутриполитическому кризису?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.