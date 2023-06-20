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https://sputnik-georgia.ru/20230620/upala-v-tsene-korobka-s-15-yagodami-chereshni-prodana-v-yaponii-vsego-za-35-tysyachi-278739939.html
Упала в цене: коробка с 15 ягодами черешни продана в Японии всего за $3,5 тысячи
Упала в цене: коробка с 15 ягодами черешни продана в Японии всего за $3,5 тысячи
Сорт отличается величиной ягод – более 3,1 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом и балансом насыщенного вкуса 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Упаковка с 15 ягодами черешни уникального сорта Aomori Heartbeat на первых торгах в Японии не смогла побить рекорд прошлого года и составила 500 тысяч иен (примерно 3,53 тысячи долларов) – всего было продано 10 коробок, сообщает телеканал Aomori TV.Этот сорт черешни вывели в японской префектуре Аомори. Он отличается величиной ягод – более 3,1 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом, блеском, а также балансом насыщенного вкуса.Так, несмотря на высокую стоимость, на торгах этого года не удалось побить рекорд 2022 года, когда коробка с 15 ягодами черешни сорта Aomori Heartbeat была продана за 600 тысяч иен (4,4 тысячи долларов по курсу того времени).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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общество, новости, в мире, япония
общество, новости, в мире, япония

Упала в цене: коробка с 15 ягодами черешни продана в Японии всего за $3,5 тысячи

13:49 20.06.2023 (обновлено: 13:57 20.06.2023)
© Sputnik / Murad OrujovНеповторимая Аджария - виды. Холодные фрукты в уличной лавке в Батуми
Неповторимая Аджария - виды. Холодные фрукты в уличной лавке в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Murad Orujov
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Сорт отличается величиной ягод – более 3,1 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом и балансом насыщенного вкуса
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Упаковка с 15 ягодами черешни уникального сорта Aomori Heartbeat на первых торгах в Японии не смогла побить рекорд прошлого года и составила 500 тысяч иен (примерно 3,53 тысячи долларов) – всего было продано 10 коробок, сообщает телеканал Aomori TV.
Этот сорт черешни вывели в японской префектуре Аомори. Он отличается величиной ягод – более 3,1 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом, блеском, а также балансом насыщенного вкуса.
Так, несмотря на высокую стоимость, на торгах этого года не удалось побить рекорд 2022 года, когда коробка с 15 ягодами черешни сорта Aomori Heartbeat была продана за 600 тысяч иен (4,4 тысячи долларов по курсу того времени).
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