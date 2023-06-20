https://sputnik-georgia.ru/20230620/upala-v-tsene-korobka-s-15-yagodami-chereshni-prodana-v-yaponii-vsego-za-35-tysyachi-278739939.html

Упала в цене: коробка с 15 ягодами черешни продана в Японии всего за $3,5 тысячи

Упала в цене: коробка с 15 ягодами черешни продана в Японии всего за $3,5 тысячи

Сорт отличается величиной ягод – более 3,1 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом и балансом насыщенного вкуса 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T13:49+0400

2023-06-20T13:49+0400

2023-06-20T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Упаковка с 15 ягодами черешни уникального сорта Aomori Heartbeat на первых торгах в Японии не смогла побить рекорд прошлого года и составила 500 тысяч иен (примерно 3,53 тысячи долларов) – всего было продано 10 коробок, сообщает телеканал Aomori TV.Этот сорт черешни вывели в японской префектуре Аомори. Он отличается величиной ягод – более 3,1 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом, блеском, а также балансом насыщенного вкуса.Так, несмотря на высокую стоимость, на торгах этого года не удалось побить рекорд 2022 года, когда коробка с 15 ягодами черешни сорта Aomori Heartbeat была продана за 600 тысяч иен (4,4 тысячи долларов по курсу того времени).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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