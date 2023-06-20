https://sputnik-georgia.ru/20230620/zastryal-v-oblomkakh-titanika-chto-proizoshlo-s-batiskafom-v-atlanticheskom-okeane-278736608.html

Застрял в обломках "Титаника": что произошло с батискафом в Атлантическом океане?

Застрял в обломках "Титаника": что произошло с батискафом в Атлантическом океане?

Батискаф может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T12:20+0400

2023-06-20T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Поломка в системе воздушного балласта и своеобразный рельеф дна, препятствующий всплытию судна – эти причины могли бы объяснить "пропажу" батискафа при экскурсии к обломкам "Титаника" в Атлантическом океане, заявил бывший замглавы МЧС РФ Михаил Фалеев. Исчезновение батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник", 19 июня подтвердила OceanGate Expeditions. На батискафе находятся 5 человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Под "неудачным местом" эксперт подразумевает либо рельеф, который как-то препятствует его всплытию, либо какие-то достаточно крупные обломки "Титаника", среди которых он оказался.Фалеев пояснил, что возможности горизонтального управления такими батискафами ограничены, поэтому ему очень трудно маневрировать, и он вынужден оставаться на дне. Батискаф способен обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов. Цена 10-дневного путешествия к обломкам "Титаника", которые лежат на глубине 3,8 километра в 600 километрах от побережья канадского Ньюфаундленда, составляет около 250 тысяч долларов, сообщил Sky News.Напомним, руины "Титаника", затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, обнаружили лишь в 1985 году. Всего на борту лайнера, совершавшего свой первый рейс из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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