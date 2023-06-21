День памяти и скорби 2023: как началась Великая Отечественная война?
© photo: Sputnik / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год.
© photo: Sputnik / Анатолий Гаранин/
День памяти и скорби отмечают в России ежегодно 22 июня – 82 года назад в этот памятный день началась Великая Отечественная война, которая вошла в историю как самая кровопролитная
Великая Отечественная война, составная часть Второй мировой, – самая жестокая и разрушительная из всех войн, унесшая жизни около 27 миллионов человек.
В преддверии дня памяти и скорби Sputnik Грузия предлагает еще раз вспомнить, как началась Великая Отечественная война.
Как началась война
Началась война внезапно – гитлеровская Германия вероломно напала на СССР 22 июня 1941 года на рассвете, нарушив советско-германские договоры, заключенные в 1939-м.
Германия, поработившая к этому времени практически всю Европу, нанесла по советской стране мощный удар, начав наступление несколькими группировками по различным направлениям.
© photo: Sputnik / Yevgeny KhaldeiЖители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио о нападении Германии на СССР
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио о нападении Германии на СССР
© photo: Sputnik / Yevgeny Khaldei
Гитлеровцы по плану "Барбароса" рассчитывали завершить войну за 6-8 недель, уничтожив молниеносным и массированным ударом пограничные и военные части, а также другие объекты стратегического назначения и, прорвавшись в глубь страны, захватить Москву, Ленинград, Киев, а также важнейшие промышленные центры южных районов СССР.
Против СССР вместе с Германией выступили Италия, Норвегия, Финляндия, Венгрия, Румыния и Словакия.
Большинство жителей СССР, которые мирно отдыхали в то воскресное утро, узнали о начале Великой Отечественной войны только в полдень по радио. А на следующий день была объявлена всеобщая мобилизация – многие шли на фронт добровольцами, чтобы защитить свое отечество.
Фашисты просчитались
Однако план молниеносной войны Третьего рейха рухнул, несмотря на численное преимущество фашистов и серьезные потери Красной армии – по всем главным направлениям советский народ оказывал гитлеровским войскам героическое сопротивление.
Великая Отечественная война затянулась, а советские войска, набравшись сил, нанесли сокрушительные удары захватчикам и перешли в широкомасштабное наступление по всем фронтам.
© photo: Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкМедсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 1941 год
Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 1941 год
© photo: Sputnik / Georgy Zelma/
Красная армия преследовала фашистов до самого Берлина, по пути освобождая страны Европы, захваченные немцами. Завершил освободительный марш советских воинов полный разгромом фашистов и капитуляция Германии.
Победа досталась очень дорогой ценой, но память о Великой Победе будет передаваться вечно из поколения в поколение.
Великая Отечественная война, которая длилась почти четыре года, стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.
День памяти и скорби
День памяти и скорби, посвященный героям и жертвам Великой Отечественной войны, одна из самых трагических дат в истории России – это государственный праздник, однако выходным не является.
Памятной датой день начала Великой Отечественной войны объявили в 1992-м, а в 1996-м его официально переименовали в День памяти и скорби.
© photo: Sputnik / Alexey MejuevОсвобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков - бои у Графской пристани
Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков - бои у Графской пристани
© photo: Sputnik / Alexey Mejuev
На территории России по традиции в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги, возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата.
Жители России начало Великой Отечественной войны вспоминают минутой молчания и звоном колоколов. В течение всего дня не проводятся развлекательные передачи и мероприятия как в учреждениях культуры, так и на телевидении и радио.
В День памяти и скорби по всей стране проходят различные патриотические акции – во многих городах России проводят первые памятные мероприятия на рассвете, около четырех часов утра, когда началась Великая Отечественная война.
Материал подготовлен на основе открытых источников.