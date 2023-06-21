https://sputnik-georgia.ru/20230621/den-pamyati-i-skorbi-2023-kak-nachalas-velikaya-otechestvennaya-voyna-278782297.html

День памяти и скорби 2023: как началась Великая Отечественная война?

День памяти и скорби 2023: как началась Великая Отечественная война?

День памяти и скорби отмечают в России ежегодно 22 июня – 82 года назад в этот памятный день началась Великая Отечественная война, которая вошла в историю как... 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T15:10+0400

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Великая Отечественная война, составная часть Второй мировой, – самая жестокая и разрушительная из всех войн, унесшая жизни около 27 миллионов человек. В преддверии дня памяти и скорби Sputnik Грузия предлагает еще раз вспомнить, как началась Великая Отечественная война. Как началась война Началась война внезапно – гитлеровская Германия вероломно напала на СССР 22 июня 1941 года на рассвете, нарушив советско-германские договоры, заключенные в 1939-м. Германия, поработившая к этому времени практически всю Европу, нанесла по советской стране мощный удар, начав наступление несколькими группировками по различным направлениям. Гитлеровцы по плану "Барбароса" рассчитывали завершить войну за 6-8 недель, уничтожив молниеносным и массированным ударом пограничные и военные части, а также другие объекты стратегического назначения и, прорвавшись в глубь страны, захватить Москву, Ленинград, Киев, а также важнейшие промышленные центры южных районов СССР. Против СССР вместе с Германией выступили Италия, Норвегия, Финляндия, Венгрия, Румыния и Словакия. Большинство жителей СССР, которые мирно отдыхали в то воскресное утро, узнали о начале Великой Отечественной войны только в полдень по радио. А на следующий день была объявлена всеобщая мобилизация – многие шли на фронт добровольцами, чтобы защитить свое отечество. Фашисты просчитались Однако план молниеносной войны Третьего рейха рухнул, несмотря на численное преимущество фашистов и серьезные потери Красной армии – по всем главным направлениям советский народ оказывал гитлеровским войскам героическое сопротивление. Великая Отечественная война затянулась, а советские войска, набравшись сил, нанесли сокрушительные удары захватчикам и перешли в широкомасштабное наступление по всем фронтам. Красная армия преследовала фашистов до самого Берлина, по пути освобождая страны Европы, захваченные немцами. Завершил освободительный марш советских воинов полный разгромом фашистов и капитуляция Германии. Победа досталась очень дорогой ценой, но память о Великой Победе будет передаваться вечно из поколения в поколение. Великая Отечественная война, которая длилась почти четыре года, стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. День памяти и скорби День памяти и скорби, посвященный героям и жертвам Великой Отечественной войны, одна из самых трагических дат в истории России – это государственный праздник, однако выходным не является. Памятной датой день начала Великой Отечественной войны объявили в 1992-м, а в 1996-м его официально переименовали в День памяти и скорби. На территории России по традиции в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги, возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата. Жители России начало Великой Отечественной войны вспоминают минутой молчания и звоном колоколов. В течение всего дня не проводятся развлекательные передачи и мероприятия как в учреждениях культуры, так и на телевидении и радио. В День памяти и скорби по всей стране проходят различные патриотические акции – во многих городах России проводят первые памятные мероприятия на рассвете, около четырех часов утра, когда началась Великая Отечественная война. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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германия, ссср, в мире, справки , война, вторая мировая война, вов, адольф гитлер