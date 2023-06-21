https://sputnik-georgia.ru/20230621/festival-prokhladnoe-leto-v-botanicheskom-proydet-v-tbilisi-278746283.html
Фестиваль "Прохладное лето в Ботаническом" пройдет в Тбилиси
Фестиваль "Прохладное лето в Ботаническом" пройдет в Тбилиси
Посетителей праздника ждет интересная программа и приятные угощения 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T07:32+0400
2023-06-21T07:32+0400
2023-06-21T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Фестиваль "Прохладное лето в Ботаническом", на котором гостей ждут приятные угощения и развлечения, пройдет в Национальном ботаническом саду Тбилиси 1 и 2 июля, сообщают организаторы. Посетителям мероприятия предложат самые разнообразные прохладительные напитки: безалкогольные коктейли, грузинские лимонады, фруктовые смузи и другие деликатесы.В программе фестиваля – живая музыка, выставка-продажа тематических поделок, эко-просветительские мероприятия, на которых посетители узнают интересные факты о цветущих летом растениях, шоу аниматоров, розыгрыши и подарки.Фестиваль, двери которого будут открыты для гостей с 12:00 до 18:00, проходит при поддержке мэрии Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы , ботанический сад, тбилисский ботанический сад, национальный ботанический сад грузии
тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы , ботанический сад, тбилисский ботанический сад, национальный ботанический сад грузии
Фестиваль "Прохладное лето в Ботаническом" пройдет в Тбилиси
Посетителей праздника ждет интересная программа и приятные угощения
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Фестиваль "Прохладное лето в Ботаническом", на котором гостей ждут приятные угощения и развлечения, пройдет в Национальном ботаническом саду Тбилиси 1 и 2 июля, сообщают организаторы.
Посетителям мероприятия предложат самые разнообразные прохладительные напитки: безалкогольные коктейли, грузинские лимонады, фруктовые смузи и другие деликатесы.
В программе фестиваля – живая музыка, выставка-продажа тематических поделок, эко-просветительские мероприятия, на которых посетители узнают интересные факты о цветущих летом растениях, шоу аниматоров, розыгрыши и подарки.
Фестиваль, двери которого будут открыты для гостей с 12:00 до 18:00, проходит при поддержке мэрии Тбилиси.