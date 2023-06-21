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Илан Шор о запрете его партии в Молдове и обращении к президенту России – видео

Илан Шор о запрете его партии в Молдове и обращении к президенту России – видео

Запрет оппозиционной в Молдавии партии "Шор" незаконен, команда продолжит работу по всей республике, включая Гагаузию 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T15:29+0400

2023-06-21T15:29+0400

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"Это политическая расправа с главной оппозиционной партией Молдовы" – так Илан Шор прокомментировал в интервью "Sputnik на русском" решение Конституционного суда о признании его партии "Шор" неконституционной. Как этим решением Майя Санду дала оплеуху молдавскому народу? Почему его объективность вызывает сомнения? На что еще готовы пойти власти, чтобы зачистить политическое поле в стране, а Запад – чтобы сохранить влияние в регионе? И какая судьба теперь ждет оппозицию и население Молдовы? Не пропустите интервью с Иланом Шором.

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