https://sputnik-georgia.ru/20230621/kogda-v-tbilisi-poyavyatsya-18-metrovye-avtobusy-278785008.html
Когда в Тбилиси появятся 18-метровые автобусы?
Когда в Тбилиси появятся 18-метровые автобусы?
Новые автобусы адаптированы для лиц с ОВЗ, в них есть WI-FI и точки для зарядки мобильных телефонов 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T14:50+0400
2023-06-21T14:50+0400
2023-06-21T14:50+0400
новые автобусы
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каха каладзе
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транспорт в грузии
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Часть 18-метровых автобусов, которые будут оснащены всеми удобствами, появится в Тбилиси до 1 апреля 2024 года, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. Между "Транспортной компанией Тбилиси" и "Тегета моторс" оформлено соглашение, согласно которому мэрия столицы закупит 160 восемнадцатиметровых автобусов марки MAN. По словам мэра, на первом этапе, то есть до 1 апреля 2024 года, в Грузию завезут 50 автобусов, а оставшуюся часть – до конца 2024 года. Новые автобусы будут рассчитаны на 162 пассажира, всего будет 42 сидячих места. Транспорт полностью адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус.Также в автобусах установлена современная система кондиционирования, отопления и вентиляции, рассчитанная на климатические условия Тбилиси. Кроме того, автобусы оснащены голосовой информационной системой, системой внутреннего и внешнего антивандального видеомониторинга. В них действует механизм управления платежами, информационные доски, WI-FI устройство, точки для зарядки мобильных телефонов.Каладзе отметил, что после появления в столице новых автобусов больше людей смогут пользоваться общественным транспортом, потому что он станет более доступным и комфортным.По его словам, сейчас важно привести в порядок общественный транспорт, и в этом направлении городскими властями осуществляется масштабная реформа. "Тбилисская мэрия на этом сложном и важном пути сделает все, чтобы получить тот эффект, который важен для города", – отметил Каладзе. Также градоначальник отметил, что мэрия старается адаптировать улицы в инфраструктурном плане, чтобы новые 18-метровые автобусы могли беспроблемно передвигаться по городу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новые автобусы, тбилиси, каха каладзе, общество, новости, грузия, транспорт, транспорт в грузии, мэрия тбилиси
новые автобусы, тбилиси, каха каладзе, общество, новости, грузия, транспорт, транспорт в грузии, мэрия тбилиси
Когда в Тбилиси появятся 18-метровые автобусы?
Новые автобусы адаптированы для лиц с ОВЗ, в них есть WI-FI и точки для зарядки мобильных телефонов
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Часть 18-метровых автобусов, которые будут оснащены всеми удобствами, появится в Тбилиси до 1 апреля 2024 года, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
Между "Транспортной компанией Тбилиси" и "Тегета моторс" оформлено соглашение, согласно которому мэрия столицы закупит 160 восемнадцатиметровых автобусов марки MAN.
"Для закупки 18-метровых автобусов был объявлен тендер, в котором победила компания "Тегета моторс". С ними 15 июня уже оформлено соглашение о закупке 160 единиц 18-метровых автобусов марки MAN. Автобусы будут завезены поэтапно", – сказал Каладзе.
По словам мэра, на первом этапе, то есть до 1 апреля 2024 года, в Грузию завезут 50 автобусов, а оставшуюся часть – до конца 2024 года.
Новые автобусы будут рассчитаны на 162 пассажира, всего будет 42 сидячих места. Транспорт полностью адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус.
Также в автобусах установлена современная система кондиционирования, отопления и вентиляции, рассчитанная на климатические условия Тбилиси.
Кроме того, автобусы оснащены голосовой информационной системой, системой внутреннего и внешнего антивандального видеомониторинга. В них действует механизм управления платежами, информационные доски, WI-FI устройство, точки для зарядки мобильных телефонов.
Каладзе отметил, что после появления в столице новых автобусов больше людей смогут пользоваться общественным транспортом, потому что он станет более доступным и комфортным.
По его словам, сейчас важно привести в порядок общественный транспорт, и в этом направлении городскими властями осуществляется масштабная реформа.
"Тбилисская мэрия на этом сложном и важном пути сделает все, чтобы получить тот эффект, который важен для города", – отметил Каладзе.
Также градоначальник отметил, что мэрия старается адаптировать улицы в инфраструктурном плане, чтобы новые 18-метровые автобусы могли беспроблемно передвигаться по городу.