https://sputnik-georgia.ru/20230621/lgbt-propaganda-mcdonalds-amoralnaya---premer-gruzii-278778714.html

ЛГБТ-пропаганда McDonald's аморальная – премьер Грузии

ЛГБТ-пропаганда McDonald's аморальная – премьер Грузии

Гарибашвили выступает против пропаганды ЛГБТ в школах, детских садах и среди молодежи 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T12:40+0400

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элтон джон

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mcdonald's

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Пропаганда ЛГБТ, проводившаяся в сети ресторанов McDonald's в Грузии, является аморальной и неприемлемой, заявил премьер-министр Грузи Ираклий Гарибашвили журналистам. О том, что в детском меню McDonald's Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, стало известно 12 июня. Автор призывает передать книгу другому и тем самым "подарить жизнь читателю". К концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов. По его словам, пропаганда ЛГБТ в школах, детских садах и среди молодежи неприемлема. "Конечно, каждый имеет право на выбор образа жизни, мы не вмешиваемся ни в чью работу или личную жизнь, но, с другой стороны, для меня абсолютно неприемлема безграничная пропаганда, которая имеет место в заграничных детских садах и школах. Слава Богу, у нас этого не произойдет. Мы будем придерживаться этого", – заявил премьер. Ранее с критической оценкой появления книги об однополой семье британского певца Элтона Джона выступила Патриархия Грузии, а также мэр Тбилиси Кахи Каладзе.Первый ресторан известной сети в 90-е годы открыл в Тбилиси грузинский бизнесмен, основатель компании "Макдональдс Грузия" Темур Чкония. Сейчас в Грузии действуют свыше двадцати ресторанов быстрого питания McDonald's. Кроме того, бизнесмен владеет заводом Coca-Cola и другими предприятиями в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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