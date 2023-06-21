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Мошенники из Грузии "развели" иностранные компании на $655 тысяч

Мошенники из Грузии "развели" иностранные компании на $655 тысяч

Обвиняемые направляли ложные сообщения фирмам, работающим в Сингапуре, США, Индии и Франции 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T14:08+0400

2023-06-21T14:08+0400

2023-06-21T14:08+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными четырех человек в хищении более 655 тысяч долларов мошенническим путем и приговорил к восьми годам тюрьмы каждого.Как говорится в сообщении прокуратуры, на суде подтвердилось, что члены преступной группы получили незаконный доступ к электронной почте иностранных компаний и учредили в Грузии юридические лица с идентичными названиями их компаний-контрагентов. Обвиняемые и лица, находящиеся с ними в преступной связи, от имени компаний-контрагентов направляли ложные сообщения фирмам, работающим в Сингапуре, США, Индии и Франции, о деятельности которых им стало известно из электронной переписки. Подсудимые также мошенническим путем убедили их перечислить стоимость услуги/приобретаемого товара на банковские счета юридических лиц в Грузии. Таким образом, в течение 2020 года члены организованной преступной группы незаконно завладели 655 808 долларами США, принадлежащими компаниям-нерезидентам. Все четверо осужденных признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и приговорены к восьми годам лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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