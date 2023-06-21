https://sputnik-georgia.ru/20230621/moshenniki-iz-gruzii-razveli-inostrannye-kompanii-na-655-tysyach-278780283.html
Мошенники из Грузии "развели" иностранные компании на $655 тысяч
Мошенники из Грузии "развели" иностранные компании на $655 тысяч
Обвиняемые направляли ложные сообщения фирмам, работающим в Сингапуре, США, Индии и Франции 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T14:08+0400
2023-06-21T14:08+0400
2023-06-21T14:08+0400
происшествия
грузия
новости
сша
тбилиси
сингапур
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23425/66/234256691_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_1570dab6557689a61eb5c3b401c0f653.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными четырех человек в хищении более 655 тысяч долларов мошенническим путем и приговорил к восьми годам тюрьмы каждого.Как говорится в сообщении прокуратуры, на суде подтвердилось, что члены преступной группы получили незаконный доступ к электронной почте иностранных компаний и учредили в Грузии юридические лица с идентичными названиями их компаний-контрагентов. Обвиняемые и лица, находящиеся с ними в преступной связи, от имени компаний-контрагентов направляли ложные сообщения фирмам, работающим в Сингапуре, США, Индии и Франции, о деятельности которых им стало известно из электронной переписки. Подсудимые также мошенническим путем убедили их перечислить стоимость услуги/приобретаемого товара на банковские счета юридических лиц в Грузии. Таким образом, в течение 2020 года члены организованной преступной группы незаконно завладели 655 808 долларами США, принадлежащими компаниям-нерезидентам. Все четверо осужденных признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и приговорены к восьми годам лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
тбилиси
сингапур
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23425/66/234256691_344:267:2655:2000_1920x0_80_0_0_afb291dd6ee20306d568b837049f9986.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, сша, тбилиси, сингапур, тбилисский городской суд
происшествия, грузия, новости, сша, тбилиси, сингапур, тбилисский городской суд
Мошенники из Грузии "развели" иностранные компании на $655 тысяч
Обвиняемые направляли ложные сообщения фирмам, работающим в Сингапуре, США, Индии и Франции
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными четырех человек в хищении более 655 тысяч долларов мошенническим путем и приговорил к восьми годам тюрьмы каждого.
Как говорится в сообщении
прокуратуры, на суде подтвердилось, что члены преступной группы получили незаконный доступ к электронной почте иностранных компаний и учредили в Грузии юридические лица с идентичными названиями их компаний-контрагентов.
Обвиняемые и лица, находящиеся с ними в преступной связи, от имени компаний-контрагентов направляли ложные сообщения фирмам, работающим в Сингапуре, США, Индии и Франции, о деятельности которых им стало известно из электронной переписки. Подсудимые также мошенническим путем убедили их перечислить стоимость услуги/приобретаемого товара на банковские счета юридических лиц в Грузии.
Таким образом, в течение 2020 года члены организованной преступной группы незаконно завладели 655 808 долларами США, принадлежащими компаниям-нерезидентам.
Все четверо осужденных признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и приговорены к восьми годам лишения свободы.