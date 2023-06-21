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Служба госбезопасности Грузии приветствует мирных гостей из России – глава ведомства
Служба госбезопасности Грузии приветствует мирных гостей из России – глава ведомства
Служба Госбезопасности защищает и жителей Грузии, и гостей, заявил глава ведомства 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T19:22+0400
2023-06-21T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Служба Госбезопасности Грузии приветствует мирных гостей из России, заявил глава ведомства Григол Лилуашвили, отвечая на вопрос журналистов о въезде в страну российских граждан.Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян. Служба Госбезопасности защищает всех: как жителей Грузии, так и гостей, отметил он.В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15-17%. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, григол лилуашвили, россия, грузино-российские отношения, сгб
грузия, новости, григол лилуашвили, россия, грузино-российские отношения, сгб
Служба госбезопасности Грузии приветствует мирных гостей из России – глава ведомства
19:22 21.06.2023 (обновлено: 19:48 21.06.2023)
Служба Госбезопасности защищает и жителей Грузии, и гостей, заявил глава ведомства
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Служба Госбезопасности Грузии приветствует мирных гостей из России, заявил глава ведомства Григол Лилуашвили, отвечая на вопрос журналистов о въезде в страну российских граждан.
Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.
"Там, где есть риск для безопасности, будь то свадьба или похороны, мы (СГБ – ред.) повсюду. Люди, не нарушившие закон Грузии "Об оккупации", не являющиеся личностями, содержащими особые риски для безопасности, также вносят потенциально большой вклад в развитие туризма. Мы приветствуем мирных гостей", – сказал Лилуашвили.
Служба Госбезопасности защищает всех: как жителей Грузии, так и гостей, отметил он.
В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15-17%.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.