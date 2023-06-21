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Служба госбезопасности Грузии приветствует мирных гостей из России – глава ведомства

Служба госбезопасности Грузии приветствует мирных гостей из России – глава ведомства

Служба Госбезопасности защищает и жителей Грузии, и гостей, заявил глава ведомства 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T19:22+0400

2023-06-21T19:22+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Служба Госбезопасности Грузии приветствует мирных гостей из России, заявил глава ведомства Григол Лилуашвили, отвечая на вопрос журналистов о въезде в страну российских граждан.Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян. Служба Госбезопасности защищает всех: как жителей Грузии, так и гостей, отметил он.В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15-17%. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, григол лилуашвили, россия, грузино-российские отношения, сгб