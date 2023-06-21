https://sputnik-georgia.ru/20230621/narodnye-primety-na-kirillin-den-2023-chto-nelzya-delat-22-iyunya-278821135.html

Народные приметы на Кириллин день 2023: что нельзя делать 22 июня?

Народные приметы на Кириллин день 2023: что нельзя делать 22 июня?

Кириллин день – народный праздник, с которым связаны многочисленные приметы и запреты, празднуют 22 июня 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T18:38+0400

2023-06-21T18:38+0400

2023-06-21T18:38+0400

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Православная церковь в этот день поминает святителя Кирилла, архиепископа Александрийского – величайшего богослова, жившего в IV-V веках, и преподобного Кирилла-чудотворца – игумена Белоезерского, жившего в XIV-XV веках. Что нельзя делать в Кириллин день, о народных приметах 22 июня, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Кириллин день нельзя ругаться, ссориться, сплетничать и злословить – можно накликать на дом беды и неприятности. Нельзя 22 июня рассказывать о своих планах и мечтах кому-либо, даже самым близким людям – это плохая примета, задуманное не сбудется. В Кириллин день нельзя носить вещи темного цвета – это плохая примета, привлекающая в дом нечисть и траур. В старину верили, что злые духи собираются на огонь, поэтому, нельзя разжигать костер 22 июня возле своего дома, чтобы избежать пожара. По народным приметам нельзя в Кириллин день после обеда убивать комаров – кровососов может стать больше. Народные приметы По народным приметам ожидается дождь, если вороны в Кириллин день часто кричат, а стрижи и ласточки летают очень низко. Овес поздно сеять, если 22 июня земляника поспела, а если много разных ягод – это явная примета, что зима предстоит холодная. Погоду предсказывали и по поведению муравьев. Если насекомые в Кириллин день собрались вокруг муравейника, значит погода будет солнечной, а если в погожий день муравьев практически не видно – это примета, предсказывающая ненастье. По народным приметам сон, увиденный 22 июня, обязательно сбудется, но через 5 лет. Материал подготовлен на основе открытых источников

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