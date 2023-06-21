https://sputnik-georgia.ru/20230621/obrabotka-territoriy-ot-vrediteley-nachalas-na-zapade-gruzii--278776204.html
Обработка территорий от вредителей началась на западе Грузии
Обработка территорий от вредителей началась на западе Грузии
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T12:19+0400
2023-06-21T12:19+0400
2023-06-21T12:19+0400
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мраморные клопы
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Мероприятия по борьбе с мраморными клопами входят в активную фазу – специалисты начали обрабатывать специальным "термическим туманом" территории Западной Грузии, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия. Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы. В мае специалисты разместили системы мониторинга и борьбы с мраморными клопами по всей Грузии, а в западной части страны, в тех местах, где особенно распространен вредитель, установили специальные станции. Так завершился первый этап мероприятий против вредителя. На основе результатов мониторинга, проведенных на первом этапе, в тех селах, где было зафиксировано большое количество вредителя, с наступлением солнечных дней началась обработка территорий термическим туманом. С помощью специальной техники по технологии термического тумана обработали территорию села Коки и внешний периметр в Зугдидиском районе. В рамках борьбы с вредителем активно идет точечная обработка на специально размещенных станциях. С помощью технологии холодного опрыскивания в Западной Грузии уже обработали 4746,55 гектара земли. В Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Гурии, Рача и Аджарии разместили всего 54 570 специальных станций. Работы по обработке территорий проходят с учетом норм безопасности. В процесс информирования местных жителей активно включены представители местного самоуправления. С целью защиты пчел работы идут в ночное время. Национальное агентство продовольствия Грузии еще раз призывает население своевременно проводить мероприятия, предусмотренные агрокалендарем, на своих сельскохозяйственных территориях, чтобы и в этом году получить богатый и качественный урожай. В ведомстве отмечают, что благодаря мерам, предпринятым властями в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии, но для профилактики системы мониторинга размещены и в Восточной Грузии. Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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западная грузия, новости, грузия, мраморный клоп, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы
западная грузия, новости, грузия, мраморный клоп, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы
Обработка территорий от вредителей началась на западе Грузии
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Мероприятия по борьбе с мраморными клопами входят в активную фазу – специалисты начали обрабатывать специальным "термическим туманом" территории Западной Грузии, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия.
Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.
В мае специалисты разместили системы мониторинга и борьбы с мраморными клопами по всей Грузии, а в западной части страны, в тех местах, где особенно распространен вредитель, установили специальные станции. Так завершился первый этап мероприятий против вредителя.
На основе результатов мониторинга, проведенных на первом этапе, в тех селах, где было зафиксировано большое количество вредителя, с наступлением солнечных дней началась обработка территорий термическим туманом.
С помощью специальной техники по технологии термического тумана обработали территорию села Коки и внешний периметр в Зугдидиском районе.
В рамках борьбы с вредителем активно идет точечная обработка на специально размещенных станциях. С помощью технологии холодного опрыскивания в Западной Грузии уже обработали 4746,55 гектара земли.
В Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Гурии, Рача и Аджарии разместили всего 54 570 специальных станций.
Работы по обработке территорий проходят с учетом норм безопасности. В процесс информирования местных жителей активно включены представители местного самоуправления. С целью защиты пчел работы идут в ночное время.
Национальное агентство продовольствия Грузии еще раз призывает население своевременно проводить мероприятия, предусмотренные агрокалендарем, на своих сельскохозяйственных территориях, чтобы и в этом году получить богатый и качественный урожай.
В ведомстве отмечают, что благодаря мерам, предпринятым властями в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии, но для профилактики системы мониторинга размещены и в Восточной Грузии.
Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.