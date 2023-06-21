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Открытая провокация: в Китае выразили протест из-за высказываний Байдена о Си Цзиньпине
Открытая провокация: в Китае выразили протест из-за высказываний Байдена о Си Цзиньпине
Китай выражает острое недовольство и решительный протест, заявила представитель МИД КНР 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T13:49+0400
2023-06-21T13:49+0400
2023-06-21T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Слова американской стороны чрезвычайно безответственны, нарушают этикет дипломатии и являются явной политической провокацией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.Американский лидер Джо Байден ранее сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин не обладал всей информацией об инциденте с воздушным шаром, в связи с чем "очень расстроился", поскольку это "большой конфуз для диктаторов".По ее словам, Китай выражает острое недовольство и решительный протест.Президент США Джо Байден высказался о лидере Китая менее чем через сутки после завершения официального визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. Это на фоне того, что в Вашингтоне надеялись на урегулирование отношений между государствами.Примечательно, что визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона. Страны не могут договориться из-за ряда вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также продолжающиеся разногласия в торговой и технологической вопросах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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китай, сша, вашингтон, си цзиньпин, джо байден, политика, новости, в мире
китай, сша, вашингтон, си цзиньпин, джо байден, политика, новости, в мире
Открытая провокация: в Китае выразили протест из-за высказываний Байдена о Си Цзиньпине
Китай выражает острое недовольство и решительный протест, заявила представитель МИД КНР
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Слова американской стороны чрезвычайно безответственны, нарушают этикет дипломатии и являются явной политической провокацией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.
Американский лидер Джо Байден ранее сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин не обладал всей информацией об инциденте с воздушным шаром, в связи с чем "очень расстроился", поскольку это "большой конфуз для диктаторов".
"Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией", – сказала Мао Нин.
По ее словам, Китай выражает острое недовольство и решительный протест.
Президент США Джо Байден высказался о лидере Китая менее чем через сутки после завершения официального визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. Это на фоне того, что в Вашингтоне надеялись на урегулирование отношений между государствами.
Примечательно, что визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона.
Страны не могут договориться из-за ряда вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также продолжающиеся разногласия в торговой и технологической вопросах.