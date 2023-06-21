https://sputnik-georgia.ru/20230621/otkrytaya-provokatsiya-v-kitae-vyrazili-protest-iz-za-vyskazyvaniy-baydena-o-si-tszinpine-278777861.html

Открытая провокация: в Китае выразили протест из-за высказываний Байдена о Си Цзиньпине

Открытая провокация: в Китае выразили протест из-за высказываний Байдена о Си Цзиньпине

Китай выражает острое недовольство и решительный протест, заявила представитель МИД КНР 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T13:49+0400

2023-06-21T13:49+0400

2023-06-21T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Слова американской стороны чрезвычайно безответственны, нарушают этикет дипломатии и являются явной политической провокацией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.Американский лидер Джо Байден ранее сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин не обладал всей информацией об инциденте с воздушным шаром, в связи с чем "очень расстроился", поскольку это "большой конфуз для диктаторов".По ее словам, Китай выражает острое недовольство и решительный протест.Президент США Джо Байден высказался о лидере Китая менее чем через сутки после завершения официального визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. Это на фоне того, что в Вашингтоне надеялись на урегулирование отношений между государствами.Примечательно, что визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона. Страны не могут договориться из-за ряда вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также продолжающиеся разногласия в торговой и технологической вопросах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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