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Польский офицер откровенно высказался об украинских военных

Польский офицер откровенно высказался об украинских военных

Украинцы не заботятся о технике, потому что знают, что их "затащили силой, записали в эту армию", считает офицер запаса польской армии 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T17:46+0400

2023-06-21T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Украинские военные, насильно призванные в ВСУ, не заботятся о военной технике и не проявляют рвения на тренировках в Польше, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал офицера запаса польской армии Петр Павелка.По словам поручика, украинских солдат в стране обучают множество польских подразделений, откуда видно, кто именно приезжает для подготовки. "И это не те ребята, которые подняли руки и сказали: "Да, я хочу на войну", — сказал Павелка.По поведению украинцев, "призванных насильно" видно, что им безразлично, где они окажутся после обучения.Украинцы не заботятся о технике, зная, что их "затащили силой, записали в эту армию", дали форму, а теперь им надо проходить обучение.Офицер не исключил, что некоторые инцидентов в ходе обучения солдат ВСУ, как, к примеру, случай с двумя польскими танками Leopard 2A4, столкнувшимися друг с другом, могли происходить не случайно. По его мнению, часть украинцев хотели прикинуться негодными к службе или нанести таким образом себе ранения, чтобы не возвращаться на Украину для участия в боях.Ранее поручик рассказал, что украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин. Также он опубликовал фото одного из поврежденных Leopard, на котором видно сорванную с погона башню.Вчера немецкая газета Der Spiegel сообщила о том, что украинские танкисты делают все возможное, чтобы не вступать в бой на немецкой технике. По данным таблоида, обученные в Европе военнослужащие имитируют поломки, намеренно портят танки и порой специально заводят в грязь, чтобы они поглубже увязли в ней и не могли быть оперативно эвакуированы.Однако немецкая пресса может откровенно слукавить с целью спасти репутацию немецких машин. После первых кадров, подтверждающих уничтожение Leopard 2, акции производителя Rheinmetal серьезно упали в цене. Вскоре в западной прессе появились публикации о недостаточной квалификации украинских бойцов. Новая статья Der Spiegel также списывает провал немецкой техники в условиях реального боя на танкистов ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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