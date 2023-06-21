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Совбезу ООН необходима реформа – президент Бразилии

Совбезу ООН необходима реформа – президент Бразилии

Многополярный мир лучше, чем однополярное господство, заявил Лула да Силва 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T13:29+0400

2023-06-21T13:29+0400

2023-06-21T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Совету безопасности Организации Объединенных Наций необходима реорганизация, после почти 80 лет с его формирования нужен орган с представительством стран Африки и Латинской Америки, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.По словам Лула, Бразилия считает, что "многополярный мир лучше, чем однополярное господство или биполярный спор", а "создание различных сетей", заключение соглашений между государствами может помочь сбалансировать контрастирующие тенденции и напряженность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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