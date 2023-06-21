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Строго по факту: второе контрнаступление ВСУ, Украина против Беларуси и герои Буданова
Строго по факту: второе контрнаступление ВСУ, Украина против Беларуси и герои Буданова
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T22:25+0400
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Сможет ли Украина в случае провала летнего контрнаступления оперативно подготовить новое к осени? Зачем глава ГУР Украины Буданов поставил себя в один ряд с Бандерой, Петлюрой и Мазепой? Зачем Украина планирует признать Беларусь страной-агрессором?Обо всем этом подробно рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".
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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, украина, беларусь, видео
Строго по факту: второе контрнаступление ВСУ, Украина против Беларуси и герои Буданова
22:25 21.06.2023 (обновлено: 10:33 22.06.2023)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко
Сможет ли Украина в случае провала летнего контрнаступления оперативно подготовить новое к осени? Зачем глава ГУР Украины Буданов поставил себя в один ряд с Бандерой, Петлюрой и Мазепой? Зачем Украина планирует признать Беларусь страной-агрессором?
Обо всем этом подробно рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".