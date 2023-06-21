https://sputnik-georgia.ru/20230621/strogo-po-faktu-vtoroe-kontrnastuplenie-vsu-ukraina-protiv-belarusi-i-geroi-budanova-278835247.html

Строго по факту: второе контрнаступление ВСУ, Украина против Беларуси и герои Буданова

Строго по факту: второе контрнаступление ВСУ, Украина против Беларуси и герои Буданова

Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 21.06.2023, Sputnik Грузия

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Сможет ли Украина в случае провала летнего контрнаступления оперативно подготовить новое к осени? Зачем глава ГУР Украины Буданов поставил себя в один ряд с Бандерой, Петлюрой и Мазепой? Зачем Украина планирует признать Беларусь страной-агрессором?Обо всем этом подробно рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".

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