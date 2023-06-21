https://sputnik-georgia.ru/20230621/sud-prigovoril-muzhchinu-k-17-godam-za-popytku-ubiystva-nevestki-na-zapade-gruzii-278787608.html

Суд приговорил мужчину к 17 годам за попытку убийства невестки на западе Грузии

Суд приговорил мужчину к 17 годам за попытку убийства невестки на западе Грузии

Прокуратура намерена обжаловать решение Кутаисского городского суда в части наказания 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T19:00+0400

2023-06-21T19:00+0400

2023-06-21T19:00+0400

происшествия

кутаисский городской суд

кутаиси

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Кутаисский городской суд признал обвиняемого виновным в попытке убийства невестки при отягчающих обстоятельствах, а также в насилии и угрозах в ее адрес, приговорив к 17 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба ведомства. Доказательства, изученные в ходе судебного процесса, показали, что в сентябре 2021 года в Кутаиси обвиняемый угрожал убить невестку и подверг ее насилию. Также 18 октября 2022 года обвиняемый пытался убить потерпевшую, в ходе чего нанес ей ранения ножом. Правоохранители задержали мужчину в тот же день. Ему были предъявлены обвинения в попытке убийства члена семьи, по половому признаку и с особой жестокостью, а также в насилии и угрозах в отношении члена семьи. Кутаисский городской суд признал подсудимого виновным по всем предъявленным обвинениям и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Прокуратура обжалует решение Кутаисского городского суда в части наказания, говорится в заявлении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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